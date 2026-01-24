67歳・太川陽介、雰囲気ガラリな白ひげ姿を披露 共演俳優と大雪の中で2ショット
俳優の太川陽介（67）が、24日までに舞台で共演する音無美紀子（76）のインスタグラムに登場。激変した風貌を披露した。
【写真】雰囲気ガラリな白ひげ姿を披露した太川陽介
太川と音無は、水俣病の差別や偏見の嵐の中でも懸命に生きる家族を描いた舞台『風を打つ』で共演している。音無は鳥取公演を案内。「降り続いてる雪、市内平地でも随分積もっています。滑らない雪靴を購入してきて良かったわ。大雪警報は解除されたようですが、さて、お客様、来てくれるのかな、、、」とつづった。
その言葉の通り、街路樹も雪に覆われた真っ白の町中で、太川との2ショット写真をアップした。そこに写る太川は、口元とあごに白髪交じりのヒゲを無造作に生やした姿を披露していた。
