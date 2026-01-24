ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、2005年にFIDIAを創業して以来、18年連続増収増益を達成。年商146億円の企業へと成長させた。その成功の裏にはどんな原動力があるのか？

今回インタビューしたのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。そんな水上氏に、山里氏が語っていた「元相方をハゲさせてしまった」という衝撃的な告白の真相を直撃した。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「山里亮太のせいでハゲた」エピソードは本当？

――山里さんが「水上くんの髪が薄くなったのは、俺の追い込みが原因だ」と語っていたそうですが、実際はどうだったんでしょうか？

水上雄一（以下、水上）：これはですね……。山里くんのエピソードが強烈なので「そういうことにしている」部分もあるんですが、実は少し違うんです。僕は一時期、髪を金髪にしていて。

――脱色していたんですか？

水上：はい。ちょうどロンドンブーツさんが人気を集めていた時期だったんですが、彼らは赤髪と金髪が象徴的じゃないですか。大阪にはそういったスタイルの芸人がいなかったので、「自分もやってみよう」と。ツッコミ役でしたし、ちょっと不良っぽい雰囲気も出したくて、金髪や青髪にしていたんです。

そこで髪や毛根をかなり痛めたのが原因だろうと、自分では思っています。加えて、当時は資格試験の勉強もしていたので。そのストレスもあったかもしれません。

実はストレスはなかった「侍パンチ」時代

――山里さんのストレスではなかったんですね

水上：そうなんです。別のインタビューでも話しましたが、僕は山里くんに対してストレスを感じたことは本当になかったんですよ。

むしろ、芸人をして過ごした数年間は人生でも本当に楽しかった時期で、「侍パンチ」がそのはじまりだった。あの経験がその後の基礎をつくってくれたと感じています。

ただその後に組んだ「少年ギャング」では、正直ストレスを抱える場面が多かったんです。相方が、舞台では抜群に面白いのに、ネタ合わせをサボってパチンコに行ったりするタイプだったので。周囲からも「水上がつらそうだ」と心配されるほどでした。

だから周囲から見ると、「山里くんのエピソード」と「少年ギャングのストレス」がつながって、「そりゃ水上の髪も薄くなるわ」と納得されてしまったのかもしれません。

「自分のせいで、元相方がハゲた！」山里亮太が誤解した理由

――では、髪の件は山里さんの誤解だったのでしょうか？

水上：誤解というか、山里くんが「自分のせい」と感じてしまった理由には、心当たりがあります。

南海キャンディーズが売れる前、ブレイク直前のすごくくすぶっていた時期に、たまたま会ったことがあったんです。ネタは完成度が高いのに、ウケていなかった。山里くんが、「もう芸人を辞めようか」とまで悩んでいた時期だと思います。

久しぶりに話した山里くんは本当に自信を失っている状態で、「あの頃は水上くんにも申し訳ないことしたよね…ごめんね」と言っていました。きっと、何もかも自分が悪いと思えるくらい落ち込んでいたのだと思います。

そのとき僕は「少年ギャング」で活動していて、髪も薄くなっていた。それに前述の通り、周囲も納得してしまうくらい、山里くんのエピソードが強烈だった。だから山里くんからすると「自分の横暴のせいで、水上の髪まで……！」と感じたんじゃないでしょうか。

――それが最後の会話だったんですね

水上：はい。その日を最後に、山里くんとは会えていません。南海キャンディーズはその後のM-1でブレークして東京へ行ったので。だから、あのときの思い違いがそのまま残ってしまったんじゃないかと思っています。

メンタルが弱ったときの思い込みは、誰にでも起きる

――今回の話から、チームづくりに通じる教訓はありますか？

水上：今回の話は、僕の髪のことですが。本質を言えば、メンタルが落ち込んでいると、人は「事実以上に自分を悪者にしてしまう」ということがあると思います。

話してみたら誤解かもしれないし、相手は気にしていないかもしれない。ビジネスであれば、失敗と思ったことが、実は次につながるヒントだったりもします。

だからこそ、個人の頑張りに任せるのではなく、周囲が声をかけ合い、支え合えるチームをつくることが大切になってくる。ネガティブに陥りやすい人ほど、チームの援助で大きな力を発揮できると思います。

チームづくりについては、森社長の『スタートアップ芸人』がとても参考になると思います。

