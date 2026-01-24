「疑似スキンシップ」で脳を休ませる！ ウールに包まれて幸せホルモンを出す「快眠ルーティン」

「包まれる悦び」が

脳を休息モードへ誘う

ウールは天然素材のなかでも暖かいうえに肌触りが抜群です。ウールのオーバーレイに横たわると、カラダを優しく包んでくれる感覚を得られます。

肌触りは、寝具では重要な要素です。優しい肌触りの寝具に包まれていると、なんとも幸せな気分になり、気持ちが安らいで深い眠りに入りやすくなります。

睡眠の質を支配する

「愛と安らぎの物質」の正体

この背景にあるのが、“幸せホルモン”ともいわれる「オキシトシン」というホルモンの存在です。脳内で分泌されて、血液中へ放出されています。

オキシトシンは、女性の出産時に必要なホルモンとして知られてきました。分娩時に子宮の収縮を促したり、乳腺を刺激して母乳の分泌を促したりする作用があるのです。

さらに近年クローズアップされているのが、ストレスの軽減作用。不安を和らげ、気分を安定させてくれるのです。

寝床で味わう

最高に贅沢な「疑似スキンシップ」

パートナーやペットなどと触れ合っているとホッとリラックスするのは、スキンシップにより脳内でオキシトシンが分泌されているからです。

肌触りのよいフカフカのウール製のオーバーレイも同様に、オキシトシン分泌が期待できると私は考えています。

