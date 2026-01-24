¶¥ÁèÎÏ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°Õ³°¤Ê¹ñ¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¤ÎÈëÌ©¡×¸½ÃÏºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó2ÇÜ¡¢IMDÀ¤³¦¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ë¡¢¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«Ì·½â¤·¤¿¹ñ²È¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿·´©¡ØÂè3¤Î»þ´Ö¡½¡½¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç³Ø¤ó¤À¡¢Ã»¤¯Æ¯¤¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°æ¾åÍÛ»Ò¤µ¤ó¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·ÐºÑ¤Î¡Ö¶¯¤µ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç²Ô¤°
¡½¡½Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æ¾åÍÛ»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢°æ¾å¡Ë¡§¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¹ñÅÚ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Å·Á³»ñ¸»¤âË³¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¤ä¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¼èºà¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»ä¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¤ò¤¤¤ï¤Ð¡ÖÀµ¹¶Ë¡¡×¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡§°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤è¤ê¤â¹â¤¤²¤½£¤Î¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¹ñ³°¤«¤é¤Î±Û¶Ï«Æ¯¼Ô¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ë¤â¾å¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Î·×»»¼°¡ÖGDP¡à¿Í¸ý¡×¤Ç¡¢Ê¬Êì¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î¤«¤é¤¯¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÏË¡¿ÍÀÇÎ¨¤òÈó¾ï¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¹ñÌ±¼«¿È¤Î²Ô¤®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡¢ÀÐÌý¤ÈÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤¬ÁíÍ¢½Ð³Û¤Î6³ä¤Ë¾å¤ê¡¢Å·Á³»ñ¸»¤Î²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¼«¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IMD¤Î¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸úÎ¨À¡×¤Î¹àÌÜ¤ò6Ç¯Â³¤±¤ÆÀ¤³¦¤Ç1°Ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¼Ò²ñ
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°æ¾å¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¼Ò²ñ¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÃË½÷¤ÎÄÂ¶â¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¹â¤¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤¬¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸«¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ÈÄí¤¬¶¦Æ¯¤¤Ç¤¹¡£ÃË½÷¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²Ô¤®¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²È»ö¤ä°é»ù¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¡¢¶µ°é¡¢ÀÇÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤Î¤â¤È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¼ê¸ü¤¤¶µ°é¤Ç¡Ö¿Íºà¤Î¼Á¡×¤¬¹â¤¤
¡½¡½ÍýÇ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ë¤â´ð¤Å¤¤¤¿ÃË½÷Ê¿Åù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿Íºà¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤â¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÂç³Ø±¡¤Þ¤Ç¤Î³ØÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Ë¤ÏµëÉÕ¶â¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢µëÉÕ¶â¤Ï·î³ÛÌó17Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÖºÑÉÔÍ×¤ÎµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ø¶ÈÎÁ¤¬¹â³Û¤Ç³ØÀ¸¤¬¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¾¤Î¹ñ¤Î¾õ¶·¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â³ØÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢µëÉÕ¶â¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¸ü¤µ¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Íºà¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¹ñ¤ÎÌò³ä¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ñ¤¬¶µ°é¤ËÂç¤¤Ê¤ª¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿³Ø¹»¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¾¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿¦¶È·±Îý¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ¯¤¯¿Í¸þ¤±¤Î¶µ°é¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¼º¶È¼êÅö¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÌµ´ü¸Â¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¼º¶È¼Ô¤¬³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢90Ç¯Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤é¡¢¼º¶È¼êÅö¤ÎµëÉÕ´ü´Ö¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿¦¶È·±Îý¤Ø¤Î»²²ÃµÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ²þ³×¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ°Â²Á¤Ë³Ø¤Ù¤ë¿¦¶È·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢¿ôÀéÃ±°Ì¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¿Íºà¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¹ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¸ÛÍÑ¤¬Î®Æ°Åª¤Ç¡¢À®Ä¹»º¶È¤Ø¿Í¤¬Î®¤ì¤ë
¡½¡½Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¿Íºà¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤»º¶È¤Ø¿Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î·ÐºÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼çÍ×»º¶È¤À¤Ã¤¿Â¤Á¥¶È¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤Î°Â¤¤¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¡¢¤Û¤Ü²õÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Á¥¤È¸À¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¹ñ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë»º¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ÏÌµÍý¤ËÂ¤Á¥¶È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã¤¤»º¶È¤ò±äÌ¿¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬ÊÌ¤Î»º¶È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Êý¤¬¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ï¡¢À½Ìô¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢IT¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¼±½¸Ìó·¿»º¶È¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Á¤Î¹â¤¤¿Íºà¤¬¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤»º¶È¤ÇÆ¯¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¡£¤½¤ì¤¬·ÐºÑ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ë¶È¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤Ç¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¼º¶È¼êÅö¤È¡¢ºÆ½¢¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤ò¼é¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÎ®Æ°À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥Ó¥¢¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ò¸Û¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¤â¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥Î¥Ü¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤¬¡¢Á´À¤³¦¤Ç9,000¿Í¤ò²ò¸Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ò°÷¤ÎÌó11¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»Å»ö¤È¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤Ë·òÁ´¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¼«¸Ê¼Â¸½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Ï¸úÎ¨Í¥Àè¤Ç¤µ¤Ã¤µ¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¯¿Í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¼Ò²ñ
¡½¡½¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¯¡×¡Ö¿Íºà¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤»º¶È¤Ë¿Í¤¬Î®¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¡§¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç¹ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÎÅÚ¤ò¼º¤¤¡¢¸½ºß¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñÅÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Éü¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Ï¡¢¡Ö³°¤Ç¼º¤¤¤·¤â¤Î¤ò¡¢Æâ¤Ë¤Æ¼è¤êÌá¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¹ñ¤ò¡Ö»ñ¸»¤Ï¿Í¤·¤«¤Ê¤¤¾®¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê·ÐºÑ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£