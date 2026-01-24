歌手・瀬川瑛子さんが50代で選んだ再婚は、世間を驚かせた「膝上20cmのミニスカウェディング」での挙式から始まりました。それから27年。おしどり夫婦として知られるおふたりですが、互いの価値観が固まった大人同士での再婚には意外な壁も存在したそう。1度だけ訪れた離婚の危機の真相など、リアルな本音を伺いました。

【写真】「足には自信があった（笑）」も納得！話題を呼んだ瀬川さんのドレス姿（7枚目/全7枚）

「結婚するときはミニのドレス」と決めていた

今年で再婚して27年になる瀬川さん

──『命くれない』などのヒット曲で知られ、バラエティーでもお馴染みの瀬川瑛子さん。52歳のとき、自身のバックバンドを務めていた7歳年下のドラマー・清水武さんと再婚されました。結婚式ではミニ丈のウェディングドレス姿が話題を呼びましたね。

瀬川さん：実は、24歳で最初の結婚をしたときはお着物でしたから、ウェディングドレスへの憧れがずっとあったんです。離婚してからは「再婚なんて2度としない」と思っていましたが、もし人生でもう一度ドレスを着るチャンスがあるなら、絶対にミニのドレスと決めていました。自分で言うのもなんですけれど、昔から脚にはちょっと自信があったものですから（笑）。膝上20センチで足を出して、後ろはお嫁さんらしく、フワッとボリュームのあるデザインにしました。

ただ、実際に着てみたら足が寂しく見えたので、ストッキングに刺しゅうをつけてアレンジしたんです。ちょうど私たちが結婚する少し前に、飯島直子さんもミニ丈のウェディングドレスを着ていらして、とても素敵でよくお似合いでしたから、「この後で私が着るのはちょっと…」と躊躇したのですが、もう今さら変えられないし、エイヤっと（笑）。

── 大胆でキュートなミニドレスを自分らしく着こなしていて、とても素敵でした。旦那さんの反応はいかがでしたか？

瀬川さん：「似合わない」なんて思っても言えないですよね（笑）。ドレスをきれいに着るためにダイエットをして、半年で8.5キロ落としました。皆さんにも「似合っている」と言っていただいて、すごくうれしかったです。私たちはどちらとも再婚なので、最初は結婚式を大々的にやるつもりはなかったんですが、せっかくだからと地元の目黒にある大鳥神社で式を挙げました。うちの4匹のワンちゃんたちも男の子には蝶ネクタイ、女の子にはお揃いのドレスを作ってもらって参列したんですよ。

── 39歳で1度目の結婚に区切りをつけて以降、歌手として仕事に邁進してきた瀬川さんが、50代になってもう1度結婚しようと思ったのはなぜだったのでしょう。迷いや葛藤はありませんでしたか。

瀬川さん：最初の結婚相手は所属レコード会社の社員だったんです。当時は、社員が自分の会社の所属歌手と結婚するのはタブーで、どちらかが辞めるのが通例でした。私はデビューして間もない時期で、夫は優秀な社員でしたから会社が特別に許してくれて。それでもいろいろな問題があって別れることになりました。

── 再婚を決めたのは、旦那さんのどんなところに心が動いたのでしょうか。

瀬川さん：すごく正直な人だったんです。やはり事務所の人は、私に甘いというか、たとえ歌のコンディションがよくないときも「よかったですよ」と褒めてくれる。気持ちはありがたいけれど、気づかわれるのは苦手で。でも、夫は違ったんです。バックバンドのメンバーで年下ながら、「リズムが小節（しょうせつ）からズレている気がしますが大丈夫ですか？」と指摘してくれて、それが私にとって新鮮でした。誠実な人間性にも惹かれました。たとえばお土産でカニを買ってきてメンバーに差し入れをしたとき、通常はバンドのリーダーが代表して「ご馳走さまです」というのが普通だったのですが、夫だけは直接お礼をつたえてくれたんです。

50代で互いに再婚「難しかったのは…」

愛犬のベスト（左）と、ももちゃん（右）の散歩中

── おふたりの関係が深まるなかで、再婚に関しては周囲から強い反対の声もあったと伺っています。どんなふうに受け止めていたのでしょう。

瀬川さん：家族は「好きな人と一緒になりなさい」と背中を押してくれましたが、会社にしてみれば、看板歌手がバックバンドのメンバーと結婚するなんて社員と結婚するよりもタブーでとんでもない、と大反対でした。当時は独身を貫く先輩方が多かったですし、ファンの方にどう受けとめられるか心配だったのでしょう。

交際を始めたころから渋い顔をされていましたが、最終的には私が「自分の人生くらい、自分で決めさせて！」と押しきりました。もちろん事務所のみんなには感謝していますが、古いしきたりから抜け出したかったんです。だから、必死に説得しました。

── 結婚の話が動き出したのはどんなタイミングだったんでしょう。瀬川さんのほうからプロポーズに近い言葉を口にされたとも聞いています。

瀬川さん：プロポーズはどちらかともなくという感じでしたが、「ちゃんとしましょう」とうながしたのは私からですね。やっぱりバックバンドと歌手という立場があるので、なかなか向こうからは切り出しにくいだろうと思っていましたから。

── 50代という価値観が固まった時期での再婚。一緒に暮らすことに難しさはなかったですか？

瀬川さん：最初はただお茶を飲んだり、楽しくお話ししたりするだけでもいいかなと思っていたんです。でも、向こうは向こうで「つき合うならちゃんとしなければ」と考えていてくれたようで。ふたりとも2度目の結婚で臆病になっていたところはありましたが、無理なく自然体でいられる相手で、一緒にいてラクでしたし、はっきりとモノを言ってくれるところも私にとってありがたかった。ぴったりの相手だったと思います。

ただ、生活をすり合わせるには、時間がかかりました。特に大変だったのは犬たちですね。私がずっと大切にしてきた子たちのところへ主人が後から入ってきたので、犬たちも「後から来たくせに」と思っていたのかもしれません（笑）。主人は犬が私の言うことしか聞かないのがおもしろくないのか、ときどききつく怒るんです。それで私がカチンときて、「そんなに怒らないで！」とケンカになることがよくありました。

── 結婚して27年経つ今でも「ダーリン」「ハニー」と呼び合っていらっしゃるほど仲のいいご夫婦だとか。

瀬川さん：最初は、向こうが「マーガレット」「エリザベス」とか呼んでくれていた時期もあったんですが、なんかもうめんどうくさくなっちゃったみたいで、今は普通に名前で呼ばれます（笑）。普段は仲がいいですが、実は1度だけ、「もう離婚する！」と思ったケンカがありました。

離婚の危機と、一瞬「ムカッ」としたけれど

── どんな出来事だったのでしょう。

瀬川さん：夫の携帯に飲食店の女性から「今月はいつごろ店にいらっしゃいますか？」とお誘いの連絡が来ているのを、うっかり見てしまって…。すぐにたたき起こして問い詰めました。そしたら、焦った素振りを隠しながら「よく誘われるんだよ。ほら、前にお土産で君に渡したクッキーあったよね？あれはお店で『奥さんに』って預かったものなんだ。また用意していると言われて、行かないと悪いだろう？」なんて言うんです。一瞬ムカッとしましたけど、たしかにそのクッキー、私も美味しいってパクパク食べちゃってたなって思い出して（笑）。だからまあ、そういうことなら仕方ないかと諦めました。

彼は、自分が悪いときはちゃんと謝ってくれます。ただ、主人は関西の人なので、怒るときに関西弁になるのが少し怖いんですよ。私たちがケンカを始めると、飼っている犬たちが一斉にブルブルと震えだすんです。それを見ると「あ、この子たちを怖がらせちゃいけない」と冷静になって仲直りします。おかげでケンカは減りました。

今は記念日に食事に行ったり、旅行に行ったり。自分で選んだ人ですから、最後まで添い遂げたいと思っています。

取材・文：西尾英子 写真：瀬川瑛子