¡½¡½º£Ç¯¤Î¸ÅÇÏ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤òÀê¤¦¤¦¤¨¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¡¢£Ç¶¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢£Á£Ê£Ã£Ã¡£Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤¬£±·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç67²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÌ¾Êª½Å¾Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë´ØÀ¾·÷¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÀè½µ¤Î£Ç¶Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ãæ»³³«ºÅ¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤½Å¾Þ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ä¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¤Çµ³¾è¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Õ¤Î£Ç£ÉÀïÀþ¤¬¤Þ¤ÀÀè¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç"Æñ¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ"¤Ë¤¢¤ë½Å¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅª¤ÊÌÌ¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤òÁè¤¦¤è¤¦¤ÊÇÏ¤¿¤Á¤Ï¡¢½Õ¤Î£Ç£ÉÂçºåÇÕ¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ä£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200£í¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½ÐÁö¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤À£³¡¢£´¥«·îÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¾Þ¶â²Ã»»¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ»³¤Î³°²ó¤ê¡¦¼Ç2200£í¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ»³¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÆâ²ó¤ê¤Î1800£í¤ä2500£í¤è¤ê¾è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆâÏÈÈ¯Áö¤«¤éÁ°ÌÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°ÏÈ¤ò°ú¤¤¤Æ¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ï¡¢½ª»Ï³°¡¢³°¤ò²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È±¦¤Ë±ß¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¶¥ÇÏ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾è¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³°²ó¤ê¤À¤«¤éÆâ²ó¤ê¤è¤ê¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Â°×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ç¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤±£´ºÐÇÏ¤ÎÀª¤¤¤ÏËÜÊª¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤âÌÀ¤±£´ºÐÀª¤¬Ãæ¿´¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºò½©¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆ²Ö¾Þ¤Ïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ14Ãå¤ËÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£ÇIIµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£µ·î10Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤â£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¡£2200£í¡Á2400£í¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÄ¹½ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¤ÎÃæ»³¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àª¤¤¤¢¤ëÌÀ¤±£´ºÐÀª¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉúÊ¼¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ÌÀ¤±£´ºÐÀª¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ä¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤Ïº£²ó¡¢ºò½©°ÊÍè¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¡£Àè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÂçÌÜÉ¸¤òÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç"»Å¾å¤²¤Î±öÇß"¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ê£µ·î£´Æü¡Ë°ÊÍè¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤³¤½£¹Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ»Ãæ¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½£·¥«·îÈ¾¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤È¤¤¤¦»Å¾å¤²¤Ç¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£¸ÉÃº¹¤Ê¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AJCC¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡½¡½ºòÇ¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¡¢Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ê£±·î19Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç2200£í¡Ë£³Ãå¤«¤é£Ç¶Æü·Ð¾Þ¡Ê£³·î29Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¡¡¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤è¤ê¤âÃ¡¤£²ÀïÌÜ¤Î¤³¤³¤ò½ÅÅÀ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¤¤¤¤µÓ¤òÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ»³¸þ¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè½µ¤Î£Ç·µþÀ®ÇÕ¤Î¾¡Íø¤ò´Þ¤á¤Æº£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë10¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÀä¹¥Ä´¤Î¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤ò°È¾å¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£Á£Ê£Ã£Ã¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£