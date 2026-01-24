胸元“ド迫力”チャイナドレス姿！韓国人気美女チアの肉体にクギヅケ！「超大きくて超可愛い！」

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが公開したビハインドショットが話題を集めている。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

【胸部が規格外にバカでかい！】チア美女キム・ヒョニョン、今にも弾けそう！「最高の美人だ！」

スタジオで撮影中の姿を複数枚投稿している。ワインレッドのチャイナドレス風ドレスに身を包み、扇子を手にしたカットで、普段のチアユニフォームとは一味違う大人びた雰囲気を見せた。

特に目を引くのは、タイトなシルエットが際立つドレスから強調されるボディラインだ。胸元の立体感が際立つデザインに加え、ウエストからヒップへと流れるラインが美しく、キム・ヒョニョンの持つグラマラスな魅力が前面に押し出された仕上がりとなっている。思わず視線が吸い寄せられるような存在感で、写真1枚1枚にインパクトがある。

扇子を持って軽く微笑むカットでは上品さを、腕を上げたポージングでは女性らしい曲線美を強調し、見る角度によって異なる表情を演出。衣装の深みのある色合いも相まって、艶やかさと気品が共存したビジュアルとなっている。

撮影現場の様子が写り込んでいる点も印象的で、完成されたグラビアではなく、あくまで「撮影中のリアルな瞬間」を切り取った一枚としての臨場感がある。ファンにとっては、仕上がった作品以上に価値を感じるショットと言えるだろう。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

今回の投稿には「超大きくて超可愛い！」「抱きしめたいよ…」「何着ても似合うね！」などの絶賛コメントが寄せられた。

チアガールとしての躍動感あふれる姿だけでなく、女性としての魅力を前面に出した表現力も備えていることをあらためて印象づける投稿となった。

◇キム・ヒョニョン プロフィール

2000年9月5日生まれ。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。現在は主にチアとして活動しており、野球、サッカー、バスケ、バレーと様々なプロクラブの応援団に所属している。