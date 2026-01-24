この絶滅は「史上最大」で知られている…生物の種どころか、綱や目の「高いレベル」でそっくり消えた「ペルム紀末の大量絶滅」で起こったこと

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

今回は、史上最大と呼ばれる「ペルム紀末の大量絶滅」の全体像を見ていきます。この前に起こったケルヴァッサー事変を核とする、デボン紀後期の絶滅劇は海洋を中心に繰り広げられましたが、ペルム紀末では陸域の影響も顕著になります。

劇的な大絶滅…97％の絶滅イベント

ペルム紀末の大陸配置は、デボン紀後期に存在していた北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸はしだいに近づき、その間の海路であるレイク海は閉鎖していきました。そして石炭紀の末期になると2つの大陸は衝突し、超大陸パンゲアが形成されたのです。

この超大陸はペルム紀後期になっても存在し、地球は超大陸パンゲアが存在する陸半球とパンサラッサ海からなる海半球という対象的な陸海分布となりました（図「ペルム紀末の大陸配置」）。超大陸パンゲアの東には、広大な赤道域の湾であるテチス海が広がっており、ここは海洋生物の繁栄の場となりました。

それでは、地球の歴史上で最大の大量絶滅はどのようにして起こったのでしょうか。この絶滅が起きた時期はペルム紀（Permian）と三畳紀（Triassic）の境界であるため、紀の英語頭文字をとってP-T境界とよばれています。

海保邦夫博士の見積もりによると、この大量絶滅は海域生物の属の56〜66％、種の80〜86％が絶滅しました。陸上生物にいたっては属の89％、種の97％が姿を消したという劇的なイベントです。

古生代型から現代型へ、動物群が入れ替わった海域生物

ビッグ・ファイブの他の大量絶滅は生物分類の目より下の科、属、種などのレベルでの絶滅がほとんどですが、このペルム紀末は綱や目レベルという高次の分類階級での絶滅が多く見られます。最も有名なのはカンブリア紀とオルドビス紀の海を支配していた三葉虫綱が地球上から姿を消したことです。

三葉虫をはじめとするカンブリア紀動物群は、オルドビス紀末とデボン紀後期の大量絶滅により、その科の数が急減しましたが、それでも細々と海域に生息していました。ところが、このペルム紀末に地球上から完全に消滅したのです。

また、カンブリア紀型動物群の消滅だけでなく、古生代型動物群も大打撃を受けました。

アメリカ合衆国のスミソニアン国立自然史博物館に所属するアーウィン博士は、古生代型動物群である腕足類や棘皮動物の科の79％が絶滅したと見積もっています。石炭紀やペルム紀の示準化石として有名なフズリナもこの時期に大量絶滅しました。一方、腹足類（巻き貝）、二枚貝、ウニ類などをはじめとする現代型動物群の絶滅率は低く、27％と推定されています。

つまり、この絶滅時期を境として海域生物は古生代型動物群から現代型動物群へ大きく入れ替わったことになります（図「地質年代と海洋動物の多様度の変化」）。

80％を超える海域での絶滅

ペルム紀末の大量絶滅は、約20万年の間隔をおいて2段階で起きました。

1回目はペルム紀の最末期であり、海域生物の種の57％が消滅しました。最も影響を受けたのは海底に生息して海水や海底の泥から栄養分を採取していたグループでした。フズリナ（13種）、四放サンゴ（4種）、海綿類（3種）、三葉虫（2種）、放散虫類（21種）は、この時期に絶滅しました。

2回目の絶滅は三畳紀の最初期であり、1回目の絶滅を生き残った有孔虫、腕足類、アンモナイト類が大打撃を受けました（図「ペルム紀末から三畳紀にかけての生物の絶滅率」）。特にアンモナイト類に関しては、ゴニアタイト目が全滅したことが知られており、セラタイト目とプロレカニテス目のほんの数種しか後世へ子孫を残せませんでした。

このように、海域では生物種の80〜86％が絶滅したと推測されていますが、低酸素環境でも生存可能な貝形虫や有孔虫の一部は生存したことが知られています。遊泳生物のコノドントや魚類も絶滅率が低かったと考えられています。

「大変革」した海洋生物の生活様式

この2段階での絶滅は地球の生命史の中で最も明瞭な海洋生物の入れ替わりを誘発しました。筑波大学の丸岡照幸博士は、大量絶滅の前後で海洋における動物の生活様式が「大変革」したと指摘しています。

魚類をのぞいた場合、絶滅前のペルム紀までは海底に付着し、水を濾して有機物を得たり、獲物が近づいてくるのを待ったりする動物が主な繁栄動物でした。ウミユリ、コケムシ、腕足類がそれらの代表です。

一方、絶滅後の三畳紀以降は自ら移動して獲物を捕獲する動物が支配するようになりました。二枚貝や腹足類などです。同様に自ら移動可能なアンモナイト類はペルム紀末の大量絶滅前にも大繁栄していましたが、絶滅後にも次の大繁栄が始まりました。

また四方サンゴや床板サンゴの絶滅により、浅海底の景色も大きく変化しました。超大陸パンゲアの誕生によって大陸棚の面積が減少したことも、これら生物礁にとっては生活の場を追われる原因となりました。

一方、陸上では海域に比べて化石情報が限定されるので、絶滅の詳細はよくわかっていません。しかし、南アフリカのカルー盆地やグリーンランドなどの地層に含まれる化石の研究により、生物の大量絶滅が起きたことが確認されています。

陸上での単弓類の絶滅

地球の歴史において先行するオルドビス紀末とデボン紀後期の大量絶滅では、明瞭な陸上生物の絶滅は確認されていないので、ペルム紀末の大量絶滅は陸上生物が被った最初の絶滅事件といえます。大雑把な見積もりではありますが、2/3を超える爬虫類や両生類の科が絶滅し、特に大型の植物食動物が大打撃を受けました。

南アフリカのカルー盆地における化石研究によると、陸上の脊椎動物は、一時期に大量絶滅したのではなく、ペルム紀末に向かって緩やかに種の数を減じていったと考えられています。

脊椎動物の種の69％が姿を消したと推定されており、土屋健氏は絶滅動物の代表として単弓類のディイクトドン、リカエノプス、イノストランケビアなどをあげています。

大量絶滅を乗り越えた単弓類「リストロサウルス」

一方、大量絶滅を乗り越えた単弓類も知られています。植物食動物で頭胴長が1ｍ程のリストロサウルスです。

現在の中国、インド、アフリカ、南極大陸の三畳紀の地層から化石が発見されているために、超大陸パンゲアの各地に生活圏を伸ばしていたと考えられています。リストロサウルスは三畳紀前期に生息していた動物の中で最も個体数が多いことが知られており、その理由はペルム紀末の大絶滅により大型の捕食動物が死滅したからであると考えられています。

また、ペルム紀末は昆虫が大絶滅したイベントとしても知られています。ペルム紀に生息していた27目の昆虫のうち、ムカシアミバネムシを含む8目が姿を消したのです。そして現在も子孫を残しているゴキブリ目やトンボ目も科の数を大幅に減らしました。

＊

こうした史上最大規模の大量絶滅は何が原因で起こったのでしょうか。

続いては、ペルム紀末の大量絶滅をもたらした環境変動の犯人を探っていきます。じつは、この絶滅でも巨大火山の“煙”が立っていました。

