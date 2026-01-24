和平に向けたアメリカ・ウクライナ・ロシアによる初の三者協議が23日、アラブ首長国連邦で行われました。領土問題をめぐり、立場の隔たりがどこまで埋まるかが焦点です。

アラブ首長国連邦のアブダビで23日、初の三者協議が行われ、アメリカからウィトコフ特使、ウクライナからウメロフ国家安全保障・国防会議書記、そしてロシアからはコスチュコフ・ロシア軍参謀本部情報総局長らが出席しました。

詳細は明らかになっていませんが、協議は24日も継続されます。

和平交渉をめぐっては、ロシア側がウクライナ東部の割譲を求めていて、ウクライナ側が反発を強めるなど領土問題でこう着状態が続いています。

妥協点を探るアメリカは東部に非武装の自由経済区を設置する案などを模索してきました。

三者協議に先立ちプーチン大統領はウィトコフ特使との会談で「領土問題の解決なしに、長期的な和平は実現できない」と主張し、譲歩しない姿勢を改めて示したとみられます。

ゼレンスキー大統領も22日、領土問題は未解決のままだと述べており、今回の三者協議で、立場の隔たりがどこまで埋まるかが焦点です。

またタス通信によりますと、ウクライナの電力不足が深刻化する中、エネルギー施設をめぐる停戦についても議論された可能性があります。