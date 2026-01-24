井上咲楽、衝動買いした“初愛車”納車の様子を公開 人生最大の買い物となる“600万円名車”「とっても縁を感じました」
タレントの井上咲楽が23日、自身のYouTubeを更新。人生最大の買い物”で購入した“愛車”が納車される様子を公開した。
【動画】スタイリッシュでかっこかわいい！井上咲楽、衝動買いした“600万円名車”の全貌
井上は冒頭、「初めての車を買います」と宣言。車購入のきっかけを明かし「仕事で失敗をして、落ち込んだ日があったんですよ。そんなときに目の前にMINIのディーラーがありまして、外から（車を）見てたんです。そこで飛び込みで試乗させてもらえませんか？って行って、めちゃめちゃその車を気に入ったので、買うことに決めました」と経緯を説明。
納車日だというこの日、井上は「過去最大の買い物」だと明かし、これまでの最高は「蛭子（能収）さんの絵です。約30万円でした」と告白。「それ以来の衝動買いでした」と明かした。車が欲しかった理由については、「トレランを始めて、宮崎さん（師匠）の家に行くのが大変だなと思い始めまして。山行くときに車があったら便利だろうな」と伝えた。
そしていよいよ愛車とご対面。べーくで隠された納車ルームにはバルーンぐ用意され、盛大にお祝い。そして、ベールアップされ“愛車”と対面すると「かわいい！かわいい！」「やっぱかっこいいな」とご満悦の様子。その後、ナビや鍵の設定をしてもらった。
井上は、「芸能界に入るきっかけとして、（太い眉毛を生かして）ミスタービーンのものまねをして3万9000人のトップ2に入りました」「（MINIのルーツが）イギリス生まれということということで、私もミスタービンのおかげで人生が変わったということでMINIにとっても縁を感じました」と同車に決めた理由を明かし、価格について、小声で「約600万円です」と明かした。
その後、初愛車に乗ってドライブ。「うれしい。まだ自分の車って実感ないですけど、私の“バディ”って感じです」と早くも“相棒”宣言した。
