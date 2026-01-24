ダウ反落もナスダックは反発 ＩＴ・ハイテク株に買い ただ、インテルは大幅安＝米国株概況
NY株式23日（NY時間16:25）（日本時間06:25）
ダウ平均 49098.71（-285.30 -0.58%）
S＆P500 6915.61（+2.26 +0.03%）
ナスダック 23501.25（+65.23 +0.28%）
CME日経平均先物 52920（大証終比：-780 -1.47%）
きょうのＮＹ株式市場、まちまちの展開。地政学リスクの後退を背景にＩＴ・ハイテク株に買いが入り、ナスダックは続伸。ただ、ダウ平均は下落。ゴールドマン＜GS＞やＪＰモルガン＜JPM＞といった金融株やキャタピラー＜CAT＞がダウ平均を圧迫した。
エヌビディア＜NVDA＞とＡＭＤ＜AMD＞が上昇しナスダックをサポート。中国当局が、国内のＩＴ大手に対し、エヌビディアの「Ｈ２００」ＡＩチップの発注準備を始めるよう伝えたと報じられたことが好感されている。「ＭＩ３０８」を中国に輸出しているＡＭＤも上昇。中国当局は最近、アリババ、テンセント、バイトダンスといったＩＴ大手に対し、購入準備の次の段階に進むための原則承認を与えたという。エヌビディアのフアンＣＥＯが近く訪中する計画も伝わっている。
半面、インテル＜INTC＞は決算を受けて大幅安となったことは雰囲気を圧迫。第１四半期のガイダンスが嫌気されているようだ。１株利益、売上高とも予想を下回る見通しを示したほか、粗利益率の見通しも予想を下回った。供給不足が需要対応の妨げになっているとし、新製品による業績押し上げを期待していた投資家には失望感が広がった模様。また、歩留まりも低迷。
米国のグリーンランド領有を巡って米欧の対立が激化したが、トランプ大統領とＮＡＴＯのルッテ事務総長が合意し、トランプ大統領は武力行使を撤回したほか、欧州への関税も撤回した。
「今週、投資家は“ＴＡＣＯトレード”と呼ばれる言葉を好意的に受け止めている。これは“トランプは結局引き下がる”という意味合いで、政権が合意をまとめるために強硬な発言を後退させるとの見方だ」と述べた。
一方、「合意の詳細は乏しく、島を巡る地政学的対立が再燃する可能性はあるが、週初めの大きな市場混乱の後、交渉が急速に進んだことに投資家は安堵している」との見解も出ている。
なお、グリーンランド自治政府のニールセン首相は、トランプ大統領が発表した枠組み合意の中身は把握していないとし、いかなる合意もグリーンランドの主権と領土的一体性を尊重する必要があると強調していた。
クレジットカードなど金融サービスのキャピタル・ワン＜COF＞が下落。法人向けの経費管理・会計を手掛けるフィンテック企業ブレックスを５１．５億で買収合意したと発表した。
通称サリーメイとして知られる教育ローンを手掛けるＳＬＭ＜SLM＞が決算を受け上昇。１株利益が予想を上回ったほか、純受取利息（ＮＩＩ）は予想を下回ったものの、純利ざや（ＮＩＭ）は５．２１％と予想を上回っていた。
バイオ医薬品のコヒーラス・オンコロジー＜CHRS＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」でカバレッジを開始し、目標株価を１０ドルとした。
音楽配信の欧州のスポティファイ＜SPOT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。ただ、目標株価は従来の７３５ドルから７００ドルに引き下げている。
鉄道貨物輸送のＣＳＸ＜CSX＞が決算を受け上昇。２６年通期の見通しを好感した模様。
段ボールのパッケージング・コープ・オブ・アメリカ＜PKG＞が上昇。新たな値上げが伝えられた。同社は１トン当たり７０ドルの値上げを実施する書簡を顧客に送付した。値上げは３月１日付で実施される。
