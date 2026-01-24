米１０年債利回り低下 目立ったファンダメンタル要因はなし＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）
米2年債 3.594（-0.012）
米10年債 4.229（-0.016）
米30年債 4.827（-0.010）
期待インフレ率 2.314（-0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。終盤に下げに転じた。目立ったファンダメンタル要因はなく、介入観測を背景に円が大幅高となったことへの反応も限定的だった。
２－１０年債の利回り格差は+６３（前営業日：+６４）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
