◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

卓球の全日本選手権が行われ、小学6年生の松島美空選手が一般の部で5回戦敗退。それでも小学生での5回戦進出は、福原愛さんらに並ぶ最高記録となりました。

ジュニアの部では準決勝まで進んだ松島選手ですが、「（ジュニアの部は）準々決勝で去年負けた牧野（美玲）さんにリベンジできたのはうれしかったけど、今回の目標は決勝進出だったのでそれはすごく悔しい。一般も6回戦進出は難しいですけど、6回勝つと目標にしていたので悔しいです」と語りました。

一般の部では4回戦でシード選手に勝利しましたが、5回戦では同じくシードの世界ランキング11位・橋本帆乃香選手に1-4で敗戦。「Tリーグで一度戦ったことがあるんですけど、そのときはボコボコで負けてしまいましたが、今回は相手が本気を出すくらいまで粘り続けられたと思います。最後焦ってミスが出たのが良くなかった」と振り返りました。

大会を振り返り「去年よりも成績がアップしてそこは1年間頑張ったなと自分でも分かりました。けど決勝進出の目標が達成できなくてめっちゃ悔しかったです」

「相手が強くても自分が戦えることは分かったし、もっともっと強くなったら勝ってもおかしくない試合でもあったので、今回だめだったことを振り返って次につなげたい」とコメントしました。