¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡º£¾ì½ê½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É°°ÉÙ»Î¡ÊÅì19ËçÌÜ¡¢23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¼ãÂçº¬¸¶¡Ê22¡áÀ¾´äÉô²°¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ7ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤Àª¤¤¤è¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÍ¤Êü¤·2È¯¤Ç¹ë²÷¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¡£¤³¤ÎÆü¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½ø¥Î¸ý¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÁ´¾¡¤ÎÅì17ËçÌÜ¡¦ÁóÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¡£½øÆóÃÊ¤Ç5¾¡1ÇÔ¤ÎÃ£¥Î³¤¡Ê21¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤Î¼«¿È¤è¤ê¤â28¥»¥ó¥ÁÂç¤¤ÊÁê¼ê¤ò±¦¹¢ÎØ¤Ç²¼¤«¤é²¡¤·¾å¤²¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ²¡¤·½Ð¤·¡£²ñ¿´¤ÎÁêËÐ¤Ç¼«¿È½é¤Î7ÀïÁ´¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤ë²ÖÆ»¤Ç¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£Éüµ¢¾ì½ê¤ÇÁ´¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£2023Ç¯½©¾ì½ê¤ÇÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿º¸É¨¤òºòÇ¯8·î¤ËºÆ¤ÓÄË¤á¡¢ºÆ¼ê½Ñ¤È2¾ì½ê¤ÎµÙ¾ì¤ò·Ð¤Æº£¾ì½ê¤«¤éÉüµ¢¡£É¨¤Î¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤ÎÏ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½ø¥Î¸ý¤Ï°°ÉÙ»Î¤ÈÁóÉÙ»Î¤Î2¿Í¤¬7ÀïÁ´¾¡¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Àé½©³Ú¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¾ì½êÃæ¡¢¾ï¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö2¿Í¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤Ä¤¤¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£Æ±Éô²°¤Î°°ÉÙ»Î¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡ÖÀäÂÐ¤Ë·èÄêÀïÍè¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È¤¬Ä¹´üµÙ¾ì¤«¤é½ø¥Î¸ý¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¾ì½ê¤È¡¢4Ç¯È¾¤â¤Î¸¦½¤À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿°°ÉÙ»Î¤Î½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¾ì½ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â²¿¤«¤Î±ï¡£¡Ö¥ª¥Á¥ëÀèÇÚ¤È·èÄêÀï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«7ÈÖ¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£°°µÖ¹â¤«¤é¤ÏËëÆâ¡¦°¤ÉðÑî¤ä½½Î¾¡¦°°³¤Íº¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Æ±¹»½Ð¿ÈÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢½ø¥Î¸ýÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÎÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¿¤áÉô²°¤Î·Î¸Å¤Ç2¿Í¤¬ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¹â¹»»þÂå°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£ÁóÉÙ»Î¤Ï¡Ö·èÄêÀï¤ÇÁêËÐ¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£´¶²¸Â×ÆÁ¡Ê¤«¤ó¤ª¤ó¤¿¤¤¤È¤¯¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°°µÖ¹âÁêËÐÉô¤ÎÉô·±¤òÍÑ¤¤¤Æ·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¶»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¡£Àé½©³Ú¤Î½½Î¾¼èÁÈ¸å¡¢Ëþ°÷¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ´ÉñÂæ¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£