写真家 中田樹が初の写真展を池尻で開催　都市の“曖昧な像”を切り取った作品を展示

写真家の中田樹が、初の写真展「オシレーション（Oscillation）」を開催する。展示会場は、世田谷区池尻に現在建設中の空間プロジェクト KOUYO（交余）の工事中の空間。期間は1月30日から2月4日まで。

中田は千葉県生まれ。カナダでのワーキングホリデー滞在中に写真家を志し、帰国後、写真制作と並行して「i-D Japan」編集アシスタントを経験。その後、写真家の小見山峻に師事し、2024年に独立。日常のスナップからファッション、ライブ撮影などを手掛けながら、「秩序と感情のあいだに張りつめる緊張」を主題に制作を続け、被写体そのものだけではなく、空間に漂う温度や気配を視覚化する表現を探求しているという。

会場では、都市の川面に映り込む歪んで輪郭が曖昧になったビル群やネオンの写真作品を展示。中田が捉えた「モチーフの『像』が定まらない瞬間に立ち上がる感覚」「揺らぎのなかに現れる温度」「視線が留まる一瞬の気配」といった曖昧さを抱えた瞬間を収めた写真が揃う。

◾️オシレーション

開催期間：2026年1月30日（金）〜2月4日（水）

開場時間：

1月30日（金）：展示公開 15:00〜18:00／レセプション 18:00〜21:00

1月31日（土）〜2月3日（火）：12:00〜20:00

2月4日（金）：12:00〜17:00

会場：KOUYO 交余（こうよ）

所在地：東京都世田谷区池尻3-19-17 メゾンモナミ101

中田樹：instagram