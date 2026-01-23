ソウル発のジュエリーブランド「マンデーエディション」がポップアップ開催　日本限定アイテムも

韓国・ソウル発のジュエリーブランド「マンデーエディション（MONDAY EDITION）」が、渋谷PARCOにポップアップストアを出店する。期間は1月28日から2月8日まで。

マンデーエディションは、2011年に設立された韓国のコンテンポラリージュエリーブランド。多様な素材を組み合わせたアクセサリーを揃え、近年は「パール」を使用したアイテムが人気を集めている。シンプルでありながら大胆なフォルムが特徴で、カジュアルなスタイルからドレスなどのラグジュアリーなファッションまで、幅広いスタイリングになじむアイテムをラインナップしている。

ポップアップでは、日本限定のアイテムとしてパールとワイヤーを組み合わせたネックレス（1万1550円）と、パールのリングとシンプルなゴールド、またはシルバーのリングを組み合わせた重ね付けリング（各1万4300円）、左右でデザインの異なるイヤーカフ（9350円）をラインナップ。そのほか、韓国で人気の高いシグネチャーアイテムなども販売する。特典として、1万円以上の購入者にヘアピンを配付する。

◾️MONDAY EDITION POP-UP STORE

開催期間：2026年1月28日（水）〜2月8日（日）

会場：渋谷PARCO

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 1階

営業時間：11:00〜21:00