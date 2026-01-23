マッドハッピーが関西に進出　阪急うめだ本店にポップアップストアを出店

ロサンゼルス発の「マッドハッピー（Madhappy）」が、関⻄初のポップアップストアを阪急うめだ本店3階 コトコトステージ 31に出店する。期間は1月28日から2月14日まで。

【画像をもっと見る】

ポップアップストアでは、「HAPPY ETERNAL」のテーマを掲げ、ブランドの多様な焦点や活動を発信する空間をイメージし、内装に使⽤しているカウンターにはすべてスイスの世界的家具メーカー「USM ハラー」のものを採用。2026年春夏コレクションや、「Core 365 Classics」「madhappy＆mlb」「madhappy＆disney」などの⼈気コレクションを用意する。

加えて、ブランドを象徴するスウェットシリーズにバレンタイン限定デザインをあしらったカプセルコレクション「Valentineday Capsule」を先⾏で販売。「Mad」の「a」をハートにアレンジした特別仕様のロゴ刺繍をデザインしたヘビーウェイトのフリースフーディー（3万4100円）とセットアップのパンツ（3万3000円）、Vネックのスウェット（4万9500円）、フルジップのフーディー（4万9500円）、Tシャツ（1万3200円）などを揃える。

また、ポップアップストア限定のノベルティバッグまたは⼈気ヴィーガン菓⼦ブランド「ホームカミングヴィーガン ベイクド グッズ（HomecomingVegan Baked Goods）」のクッキーセットを、3万8500円以上の購入者に配付する。

◾️「Madhappy」ポップアップストア

開催期間：2026年1月28日（水）〜2月14日（土）

営業時間：10:00〜20:00

会場：阪急うめだ本店3階 コトコトステージ 31

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7