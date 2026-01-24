本日1月24日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼!!みんなの動物園」。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など行き場をなくして保護された犬を、実に8年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今夜の2時間スペシャルでは、そんな相葉の保護犬トリミングに30年来の友人、生田斗真が初登場！

二人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたシュナウザーの赤ちゃんと、推定5〜6歳のトイ・プードル。共に病気が見つかり飼育放棄された2匹は、これまできちんとお世話されていなかったのか、全身がもつれ毛だらけの状態。

自らもトイ・プードルを飼っていた愛犬家の生田は、2匹の姿を見るなり少しでも早くキレイにしてあげようと、ブラッシングの方法を相葉に細かく教わりながら初めてのトリミングに果敢に挑んでいく。特にシュナウザーの赤ちゃんがバリカンの音におびえるそぶりを見せた時は、そっと両耳を手でふさぎ、シュナウザーが落ち着くよう優しく保定してみせる。

さらに二人は、保護犬にとってトリミングが嫌な思い出にならないよう、昔の思い出話に花を咲かせ楽しい雰囲気を作り上げる。小学生の頃美容室でどんなヘアスタイルをオーダーしていたのかや、嵐結成前、相葉と生田が同じユニットで活動していた頃のマル秘エピソードなど、30年来の友人だからこそ聞ける二人の仲むつまじいトークも。

そのほか、 津田篤宏（ダイアン）が人間におびえる保護犬と全力でふれあう“スキンシップボランティア”に挑戦するVTRも放送！

＜MC＞ 相葉雅紀

＜ナレーター＞ 有働由美子 ほか

＜出演＞ 高橋茂雄（サバンナ）、関根麻里、柳原可奈子、香音、篠原かをり、ヒロミ、浜辺美波 / サンシャイン池崎、みりちゃむ / 生田斗真 / 津田篤宏（ダイアン） ほか