¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ªº´µ×´ÖÂç²ð ¥é¥¦¡¼¥ë¤È¤Î¥ô¥©¡¼¥°¥À¥ó¥¹Ä©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ËÜÆü1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥¯¥Ò¥à ¥À¥ó¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡É¤È¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ·ë¶É¤É¤ó¤Ê¥À¥ó¥¹¡©
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥À¥ó¥¹²òÀâ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖARATA DANCE SCHOOL¡×¤ò»ý¤Ä¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YouTuber¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤ÎARATA¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò2ÅÙÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ës**t kingz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Snow Man¤Î³Ú¶Ê¡ÖW¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤Îkazuki¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤È¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ä¥¸¥ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ë·¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³¹³Ñ¤«¤é¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É½¸½¤Î¥À¥ó¥¹¡£1970Ç¯º¢¡Á1980Ç¯Âå¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÀµ¼°¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬È¯¾Í¡£¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤ÎÁè¤¤¤ò¡ÈÍÙ¤ê¤Ç·èÃå¤µ¤»¤ë¡ÉÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ËDJ¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤¿4Í×ÁÇ¤¬¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ê¸²½¡×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤³¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ90Ç¯Âå¤ËÄêÃå¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤À¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÏÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¶¯Ä´¤¹¤ë¡Ö¥ô¥©¡¼¥°¡×¤ä¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¯¥é¥ó¥×¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Â¸ºß¡£¤½¤ì¤é¤¬¼«ºß¤Ë¸ò¤ï¤ê¡¢Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¡¢¥À¥ó¥µ¡¼ÆÈ¼«¤Î·¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÅÀ¤³¤½¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¡ª
¢£3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¼ã¤¥À¥ó¥µ¡¼2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹VTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¡Ú²»¤Î¾å¤òÊâ¤¯ÍÅÀº¡Û¡¢¢¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³¦¤ÎB-BOY¡Û¡¢£¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ã¤Äë²¦¡Û¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Çº´µ×´Ö¤Ï¡¢Snow Man¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¡ÖBass Bon¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥ô¥©¡¼¥°¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º´µ×´Ö¤¤¤ï¤¯¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¡¢¡ÖËÍ¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾å¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¥ô¥©¡¼¥°¤ÎÆñÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éº´µ×´Ö¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¡¢ÆüÂ¼¤Ï¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥À¥ó¥¹½é¿´¼Ô¤ÎÆüÂ¼¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤â¤È¤â¤È¥À¥ó¥¹¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
