ユージ、3000万円超えの愛車が「羨ましい」「スターの証」「カッコよすぎる」「ハンパない！」
タレントのユージが24日までに、自身のインスタグラムを更新。3000万円超えの愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ユージ、3000万円超えの愛車が「カッコよすぎ」 その他の愛車も「スゴすぎ」（11枚）
“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿。昨年春には、自身のYouTubeにて2018年式の最終モデル「メルセデス・ベンツ Gクラス」W463型（G63 AMG）の納車を報告していた。
そんな彼が「納車されました」と投稿したのは最新モデルが公式サイトで新車価格3200万円超となっている「GLS600マイバッハ」との2ショット。複数公開されている写真には、納車されたばかりのGLS600マイバッハを前後から撮影したショットや家族が乗車した様子も収められている。
この投稿にファンからは「羨ましい」「スターの証」「カッコよすぎる」「ハンパない！」などの声が集まった。
引用：「ユージ」インスタグラム（@yujigordon）
