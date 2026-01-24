運輸局「不正改造車は“排除”」！ 首都高“大みそか暴走”迷惑車両5台を取り締まり 「もっとやってほしい」「ようやく動いてくれた」と取締りの強化を支持する声 「安眠を妨害されるのは耐えがたい」といった切実な意見も