『DREAM STAGE』“吾妻”中村倫也、マネージャーを励ます“つぶやき”に視聴者キュン「メロすぎる」「さすがに沼」
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が23日に放送され、マネージャーの水星（池田エライザ）を陰ながら応援する吾妻（中村）の姿が描かれると、ネット上には「キュンすぎない!?」「メロすぎる」「さすがに沼」などの反響が寄せられた。
【写真】第2話には菜々緒や渋谷凪咲も出演
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す姿を活写する。
ボーイズグループ「NAZE」は国立での初パフォーマンスを経験したものの、超大手事務所の圧力により取材はゼロ。水星は途方に暮れてしまう。するとナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻の家で共同生活をスタートすることに。しかし吾妻の几帳面すぎる生活ルールと相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロの新人NAZEが出られるライブイベントを探すよう指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが連戦連敗が続く。
そんな中、吾妻が事務所に戻ってきた水星に「イベントは？見つかった？」と聞く。まだ見つかっていない水星は「全力で探してます」とポツリ。これに吾妻が厳しい言葉を投げかけると、水星は立ち上がり「絶対に見つけてみせます」と宣言する。
その後、部屋から出ていった水星を励ますように、吾妻が静かに「頑張んなさい」とつぶやくと、ネット上には「優しいお声すぎて〜」「今の!!キュンすぎない!?」「メロすぎる」「さすがに沼すぎる」「好きになっちゃう」といった声が集まっていた。
【写真】第2話には菜々緒や渋谷凪咲も出演
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す姿を活写する。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロの新人NAZEが出られるライブイベントを探すよう指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが連戦連敗が続く。
そんな中、吾妻が事務所に戻ってきた水星に「イベントは？見つかった？」と聞く。まだ見つかっていない水星は「全力で探してます」とポツリ。これに吾妻が厳しい言葉を投げかけると、水星は立ち上がり「絶対に見つけてみせます」と宣言する。
その後、部屋から出ていった水星を励ますように、吾妻が静かに「頑張んなさい」とつぶやくと、ネット上には「優しいお声すぎて〜」「今の!!キュンすぎない!?」「メロすぎる」「さすがに沼すぎる」「好きになっちゃう」といった声が集まっていた。