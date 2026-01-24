インスタグラムで報告

陸上の男子マラソン東京五輪代表で、かつての箱根スターとしても知られる33歳ランナーの引退発表に反響が広がっている。陸上界に突然舞い込んだ一報に、ネット上では驚きや労いの声が並んだ。

今年3月末での現役引退を発表したのは33歳・中村匠吾（富士通）。23日、富士通陸上部を通じて発表し、自身のインスタグラムでも報告。三重県出身で、上野工高（現伊賀白鳳高）から駒大に進学。箱根駅伝は2年時から3年連続で出場。4年時は1区区間賞に輝いた。

卒業後は富士通に入社。19年のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）では2時間11分28秒で1位となり、大迫傑（LI-NING）らを抑え東京五輪代表に内定。21年に行われた本番のレースは61位だった。

インスタグラムでは「お世話になりました全ての皆さまへ」との書き出しから、現役引退を報告。「このたび、現役選手としての競技生活に一区切りをつけ、引退する決断をいたしました。小学5年生のときに始めた陸上競技は、長い年月をかけて私の人生そのものとなりました。その競技人生の締めくくりを、富士通陸上競技部で迎えられたことを、心から幸せに思っています」と記した。

陸上ファンからは「びっくりです！」「ええーーっ！？匠吾さん引退」「えっ?! 待ってよ、まだ頭が追いつかないです」「マジか」と驚きの声が広がった他、「大学時代から中村選手を応援してました お疲れ様でした！！！！」「大変お疲れ様でした。MGCの快走が忘れられない！」といった労いも多く寄せられた。

今後については「指導者として陸上競技に携わり、富士通で学んだこと、そして競技を通して得た経験を次の世代へとつないでいく人生を歩んでいきたいと思います。次のステージにおいても、ご指導・ご鞭撻を賜れましたら幸いです」と明かしている。



（THE ANSWER編集部）