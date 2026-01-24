〈「雑草ボーボー」「歩行者ゼロ」大金を投じたのに“1度も使われなかった”『消えた高速道路』のナゾ〉から続く

「こんな山奥に、なぜ高速道路が？」--前編で紹介した、誰も使われることのなかった“消えた高速道路”。その舞台は、静岡と長野の県境にある、驚くほど人影のない山間部だ。交通量も需要も見えないこの場所に、なぜ国は巨額の予算を投じたのか？

人気YouTuberのもへじ氏による初の著書『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。

ナゾの道路の正体は…

冒頭で紹介した遺構は三遠南信自動車道という高速道路の一部だ。

静岡県の浜松と長野県の飯田を結び、東名・新東名と中央道を繋ぐ高速道路である。三遠南信という呼び名は、この道路が通る愛知県、静岡県、長野県の旧国名「三河、遠江、信濃」を合体させたものである。

この三遠南信地域は山ばかりで、日本有数の過疎地域だ。青崩峠周辺に至っては、50年ほど前まで車が通れず、何時間も山道を歩いて街に出ていたという、ありえないほどの田舎だった。

言葉は悪いが、「なぜそんな僻地に高速道路を造る必要がある？」と疑問が生まれる。

しかし、実はこの高速道路が通るルートは、はるか昔から本州を南北に縦断する幹線道路として機能していたのだ。このルートを「塩の道」と言う。

その起源は、なんと縄文時代にまで遡る。

「産業道路」と「参道」の役割を兼ねていた

例えば、長野県の和田峠付近で産出される黒曜石は、この塩の道を使って全国各地に運ばれていた。これほど古い歴史を持つ道ではあるが、昔の移動手段といえば徒歩か荷馬が基本で、立派な道路も整備されていない。

そんな中、「敵に塩を送る」という言葉が生まれるほど、内陸の人々は海沿いの町で採れる塩や海産物を必要としていた。そのため、長野県を中心として全国各地の内陸部に「塩の道」という名前の産業道路が造られたのである。その1つが浜松と、長野県の飯田、諏訪湖周辺を繋ぐ道だった。

また、塩の道の途中には、東海地方最大の霊山・秋葉山があり、頂上には秋葉山本宮秋葉神社という巨大な神社と、秋葉寺というお寺が建っている。





祀っているのは火之迦具土大神で、簡単に言うと火の神様だ。炊事やお風呂などで火を使うだけでなく、木造の建物が多いことから火事を恐れていた日本人は、火の神様を古くから深く信仰してきた。

この秋葉信仰の総本宮である秋葉神社への参道（秋葉街道）が、浜松と飯田、そして諏訪湖方面へと延びており、そのルートは塩の道と完全に重複していた。

つまり塩の道は、産業道路と参道の役割を兼ねた、経済・宗教・文化を支える非常に大事な道路だったのである。

しかし、明治時代に文明開化が起こって鉄道が建設されると、豊橋・浜松と飯田など長野県各地との移動手段は、塩の道と併走するように敷かれた鉄道路線・飯田線に取って代わられた。

そして大正・昭和になると、自動車も普及して道路が次々と整備されていく。すると物や人の移動手段が、塩の道から鉄道や車へ完全に移ってしまったのである。

さらに明治政府が行った廃藩置県も、塩の道の衰退を助長した。それまでは塩の道を通して強い繋がりがあった三遠南信地域は、静岡県・愛知県・長野県として分断され、街道を通して繋がることが難しくなってしまったからだ。

こうして塩の道は、全国の交通ネットワークから取り残されることになった。

しかし三遠南信地域の人々は挫けず、必死に繋がりを維持しようと尽力した。

当時の人たちのたゆまぬ努力

特にすごいのが、現在のギネス記録の約2倍の長さを持ち、標高1600〜1800mの伊那山地を横断した「竜東索道」だ。

索道とはロープウェーやリフトのことで、現在世界最長のロープウェーは、2018（平成30）年に開通したベトナムのホントムケーブルカー（全長7.8km）と言われている。

しかし、竜東索道は長さが16kmもあり、開通したのは大正12（1923）年だ。三遠南信地域の繋がりを維持しようとした、当時の人たちのたゆまぬ努力がうかがえる。

