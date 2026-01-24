「文藝春秋」最新号では、カレーハウスCoCo壱番屋の創業者である宗次紱二氏が第一号店をオープンするまでの秘話を語っている。元々、2店舗の喫茶店を経営していた宗次さんが、3店舗目に開業したのがカレーハウスCoCo壱番屋の第一号店である（文中敬称略）。

【画像】カレーハウスCoCo壱番屋を開業した当時のメニュー。ロゴをデザインしたのは、創業者の宗次紱二氏が経営していた喫茶店「浮野亭」に通う美大生たち

直感的に決めた専門店

「多くのお客様のご要望もあって三号店の出店を考える中、とりあえず即、売り上げを伸ばす方策として、出前を始めようと決めました」

その出前メニューとして考えたのがカレーだった。



カレーハウスCoCo壱番屋の創業者・宗次紱二氏 ©文藝春秋

「妻の直美が新婚当初から作っていた得意料理で、私自身、妻のカレーが大好きでした。あのカレーを出せば、お客様に喜ばれる。そう考えて直美に試作をしてもらいました。

ただ、私自身は家庭でおいしく味わっていたんですが、商売で出すとなると舌も厳しくなります。固形や缶詰、レトルトカレーなど、多くのカレーを試食したところ、どれも“納得できる味”ではありませんでした。そこでブレンドしたスパイスをベースに固形のルウをプラスし、妻がさまざまなアレンジを加えていったのです。そうして毎日食べても飽きることのないカレーが出来上がりました」

完成したカレーは飛ぶように売れた。

「配達用の軽のワンボックスには《コーヒー一杯でもお気軽にどうぞ バッカスの出前サービス》とペイントし、熱々のカレーと共に、出前のメニューを引っ切り無しにお届けしていました。カレーの人気は、出前と店内提供とで非常に伸び、直感的に私はカレー専門店の出店を決めたのです」

そう決心するや否や、宗次は店舗探しに取りかかった。

「条件はバッカスから近いところとしました。最初に戦略的にも三流立地で良いとして、そう決めた数日後の77年のある日、超せっかちな私は、早朝の新幹線に乗って業界誌の新店情報の切り抜きを持って12店舗を見学しようと東京へ向かったのです。時間もお金もないから自由席。日帰りの出張でした」

「ここが一番や」を確信

まず1店舗目は、当時、話題となっていたJR神田駅近くのカレーと牛丼の専門店「三光亭」だった。

「実は私もカレーと一緒に牛丼を出そうと考えていたんです」

カレーと牛丼で「C＆G」と店名まで決めていた。ところが店のドアを開けた瞬間、宗次は愕然とした。

「おじさんたちが牛丼をガツガツ食べている。会話もない。そんな光景が目に飛び込み、その瞬間、牛丼が消えました。私の中のイメージと違い過ぎたからです。1店舗目でそう感じられたのは、東京に来た成果でした。その場で“カレー一本”で行くことにしました。

新宿西口の思い出横丁入り口にある『イレブンイマサ』、また改札口近くの『C＆C』、高級ホテルの3000円以上するカレーなど10軒以上を1日で食べ歩きました。どのカレーも個性があって美味しい。でも、毎日食べるなら私たちのカレーのほうが絶対に美味しいと確信しました。

帰りの新幹線車内で『カレーなら、ここが一番や』ということで、それをそのまま屋号にしようと思い、自宅に着いて妻に相談したら『いいわね』と賛成してくれました。アルファベットの『CoCo』にしようと提案してくれたんです」

屋号は「カレーハウスCoCo壱番屋」となった。一号店の場所は、名古屋郊外の西枇杷島に決まった。

「この一号店は西枇杷島店として今でも営業していますが、2014年に建て替えています。開店当時建っていた店舗は三軒長屋で、上階に住居が付いていました。12.5坪で家賃は7万円。バッカスから車で10分ほどという立地が気に入って、現場を見てすぐ契約しました」

かくしてカレーハウスCoCo壱番屋は1978年1月17日にオープンすることになった。

