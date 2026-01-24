増田惠子　※2014年撮影 （C）ORICON NewS inc.

　ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと歌手で俳優の増田惠子（68）が23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演。2024年に死去した夫・桑木知二さん（享年70）との思い出を語った。

　増田は4歳年上の桑木さんと2002年に結婚。しかし、24年にこの世を去った。目の不調がきっかけに検査を行った際にすい臓がんだったことが発覚したと明かし、「すい臓がんって言われて、ちょっとびっくりしてしまって…」と当時の心境を振り返った。

　増田が動揺する一方で、桑木さんは全く動じることがなかったといい「受け入れることがすごく上手な人」という。その後、末期であることが伝えられたが、抗がん剤治療は行わなかった。「笑顔の絶えない残された日々を私も生きていきたいし、彼の笑顔を見ていたいと思った」と決断の理由を語った。

　そしてそんな日々を「辛いというより、一日一日、あんなに一生懸命に笑顔で楽しく暮らした日々はなかったですね」と振り返り、笑みを浮かべた。