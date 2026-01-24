四国最初の鉄道駅

愛媛県の県都・松山には二つの代表駅があります。JR四国の「松山駅」と、伊予鉄道の「松山市駅」です。JRと地方私鉄だと、利用客は一般的にはJR駅の方が多いものですが、この両駅については伊予鉄の方が上回ります。それには長年の理由がありました。

伊予鉄の歴史はとても古く、四国最初の鉄道でした。まだ東海道本線すら全通していない1888（明治21）年、松山（現・松山市）〜三津間で四国最初の鉄道として開業しました。国から「地方に鉄道など時期尚早」と言われる時代でしたが、創業者の小林信近が鉄道局に直談判して実現させたのです。

伊予鉄はその後、道後鉄道や松山電気軌道、南予鉄道を買収し、松山で確固たる地盤を築き上げました。国有鉄道が松山まで来たのは1927（昭和2）年で、39年も後のことです。

当時の中心駅は当然、伊予鉄の松山駅でした。国有鉄道の駅予定地は低湿地帯で、大量の土砂で埋め立てた土地でもあり、市街地はなかったのです。

しかし、国は「愛媛県の代表駅は国有鉄道」として、伊予鉄の松山駅を改名し、国鉄の方を「松山駅」にするよう要求します。伊予鉄は国鉄の駅を「伊予松山駅」にすればいいと反発しますが、運輸課長が東京に呼び出されて圧力をかけられます。国の力が強い時代ですから、結局、伊予鉄の松山駅は「松山市駅」に改名されてしまいました。

こうして愛媛県の中心駅として、都道府県で最後の代表駅として開業した松山駅でしたが、市の中心は依然として松山市駅であり、開業から10年以上経っても松山駅周辺は耕作地や空き地が至るところに見られたようです。

現在の一日あたりの乗降人員は、松山駅が1万1004人（2022年）、松山市駅が2万7416人（2017年）で、現在も伊予鉄の方が上です。松山市駅の乗降人員は郊外電車と市内電車（路面電車）を合わせた値ですが、「JRを含めた四国内の鉄道駅で最多」となっています。

どちらの駅も発展中

なお、駅はどちらも改良が加えられています。現在の松山駅は2024年に高架化されたばかりで新しく、非常に美しい駅です。高架下の1階はみやげ物店や飲食店、コンビニなどが入る「だんだん通り」で、駅弁「松山名物 醤油めし」もここで販売されています。改札部分はガラス張りの「ウォークイン改札」で、カウンタースペースのある落ち着いた空間です。

2階は台湾交流ギャラリーや待合室、授乳室、トイレがあります。エレベーターは2基、エスカレーターは6基設置されています。天井にも木が張られた美しい空間でした。ホームは2面4線で、高架化前の2面3線より増加しています。

これにより、リニューアル前のような特急「しおかぜ」「いしづち」と特急「宇和海」が同じホームの前後に停車する運用が解消され、便利な対面乗り換えが実現しました。

ホーム部分は新幹線駅のように立派ですが、リニューアル前のような駅構内での買い物・食事設備はなく、自動販売機だけなのは注意が必要です。

伊予鉄の松山市駅も、2025年に市内電車の新電停が完成したばかりです。松山市駅の駅ビルには四国最大の百貨店である「いよてつ高島屋」が入っており、人の動きが活発にあります。

郊外電車の駅は3面3線。ホーム幅が非常に広く、ベンチが多いのが特徴といえます。高浜線・横河原線・群中線が乗り入れます。

市内電車の停留場は駅ビルの目の前に2面2線。電停は非常にモダンで現代的ですが、蒸気機関車を模した観光列車「坊っちゃん列車」もここに発着します。

珍しいのは、郊外電車の架線電圧です。高浜線は直流600Vですが、直通する横河原線は750V。高浜方に直流同士の直直セクションがあります。交流⇔直流は無電区間がありますが、本駅ではそうした区間はありません。

中央改札口の天井の造形などはとてもモダン。地下改札駅は四国には存在しませんが、地下鉄のような雰囲気です。

JR松山駅は、高架化により駅西側の便が良くなり、開発促進や伊予鉄の電停移設を控えています。伊予鉄の松山市駅は2026年にイベントなどが開催できる交流広場ができるそうです。どちらも発展中といえる二つの「松山」代表駅。今後も目が離せません。