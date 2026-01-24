2026年、自転車を新調するならどっち？ “街角で絵になる1台”と“冒険を加速させるMTB”

毎日の自転車通勤や週末のサイクリング、山道や林道を攻めるトレイルライドなど、日常から趣味の時間までライフスタイルに合わせて、自転車に乗る楽しみを感じられる、デザインも乗り味も“ちょうどいい”バイクを提案してくれるのが、オフロードバイクなどの部品を扱うダートフリークが手がけるオリジナルMTBブランド・CROSS SECTION（クロスセクション）。

オールマイティな走りのe-MTB「eEDIT 275（eエディット 275）」や、最初のマウンテンバイクにピッタリなエントリーモデルの「TRIGGER（トリガー）」につづき、このたび新たに加わったのがレトロ・モダンなシティバイクの「EVERYWAY（エヴリウェイ）」（6万9300円）と、クロモリフレームのMTB「TRAVERSE（トラバース）」（14万9600円）の2モデルです。

▲「EVERYWAY」

まず、「EVERYWAY」は毎日の通勤通学や買い物など、普段使いにちょうどいい街乗りバイクで、90年代のオールドMTBを思わせるレトロなデザインが特徴。それでいて乗り心地はしなやかで、細身のスチールフレームと、脚が外側にゆるく開く形で衝撃をやわらげる“ベンチフォーク”、空気量が多くクッション性のある2.1インチタイヤの組み合わせによって、路面の細かな揺れを吸い取り、段差でも体への負担を抑えてくれます。

加えて、チェーン外れが起こりづらいナローワイドチェーンリングとクラッチ付きリアディレイラー、ズボンの裾の巻き込みを防ぐチェーンリングガード、濡れた路面でもしっかり止まれるディスクブレーキなど、普段使いだからこその安全性の高いパーツをしっかり装備。

また、前後リフレクター、ベル、センタースタンドなども標準装備なので、あとはライトやカギ、ヘルメットなどがあればすぐに乗ることが可能です。

カラバリはレトロな雰囲気が引き立つ、クラフト グリーン、ヴィヴィッド マスタード、Re:ホワイト、スキップ ネイビー、ダスク フラミンゴの5色。

ちなみに、この5色はダートフリークが扱う子供用自転車ブランド・ヨツバサイクルから昨年末に発売されたキッズバイク「WITH（ウィズ）」と同じカラー展開なので、親子や家族で色を揃えて自転車に乗れるのもうれしいポイントです。サイズはXS（適応身長150〜170cm）、S（165〜180cm）、M（175〜190cm）の3サイズ展開となっています。

▲「TRAVERSE」

一方「TRAVERSE」は舗装されていない山道や林道などをアグレッシブに走る、冒険好きなライダーのためのトレイルライド向きのMTB。

クロモリフレームを採用し、細身ながら強さとしなやかさが両立し、荒れた路面でも車体が跳ねにくい点が特徴です。タイヤは空気量が多く衝撃を吸収しやすいハイボリュームタイプで、内幅30mmのチューブレスレディ対応アルミリムと組み合わせることで、パンクしにくく、路面をつかむ感覚がより伝わりやすくなっています。

さらに、“チェーンのバタつきを抑える”クラッチ付きリアディレイラーや、“チェーン外れを起こりにくくする”32Tナローワイドチェーンリングを搭載したことで、チェーン回りのトラブルに強い仕様に。変速ギアは12〜42Tのワイドレンジカセットを採用していて、平地で速度を出したい時の“重めのギア”から、急な坂を軽くこぎたい時の“軽めのギア”まで、走る状況に合わせて無理なく変速できます。

さらには、荒れた路面や下り坂でも安定した制動性能を発揮する油圧式ディスクブレーキに加え、120mmと動き量が大きいCROSS SECTIONオリジナルのフロントサスペンションにより、下り坂や凹凸の多い道でも衝撃をやわらげながら走れます。

特徴はまだまだあります。“スライドエンド”といって後輪の位置を前後に微調整できる機能があるので、チェーンのゆるみ・張りをぴったり合わせられますし、あえて変速をさせないシングルスピード仕様への変更も可能。

さらに、ホイールを広めに固定して走行時の安定感を高める“BOOST規格”のハブエンドや、万が一倒して変速まわりを傷めても交換しやすく、将来的なパーツの載せ替えにも対応しやすい“UDH”を採用しており、長く使い続けやすい構造になっています。

カラバリは深紅に輝くレッドゾーンと、透明感のあるポーラ ホワイトの2色で、サイズはS（適応身長155〜170cm）、M（165〜180cm）の2サイズ展開となっています。

自転車の購入や買い替えを検討している人は、のんびり街乗りの「EVERYWAY」と、トレイルライドでガンガン攻める「TRAVERSE」。自分のライドスタイルに合ったモデルをチェックしてみては？

>> CROSS SECTION

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆ライトもカギも標準装備。ブリヂストン「XB1」の新型モデルで始めるクロスバイクのある暮らし

◆でっかい前カゴで遊びも買い物もどんとこい！電動アシスト付きだからラクラクだよ

◆欲しかったのはこんなスタイル。オールブラックがカッコいいBMXタイプの電動アシスト自転車登場