人事が1番知りたいこと

面接やエントリーシートで採用担当の人事が最も知りたいのは、学歴でも資格でもなく、「あなたがどんな人なのか」です。

どんな考え方をして、どんな場面で力を発揮し、どんな環境でストレスを感じるのか。そこを知ったうえで、自社と合うかどうかを判断しています。

しかし自己分析ができていない人は、この「あなたについて」を自分で説明できません。

質問されても、「頑張りました」「成長しました」といった抽象的な言葉が多くなり、なぜそう言えるのかを具体的に話せないためです。人事は適性を判断する材料が得られず、「この人が入社したらどうなるのか」をイメージできなくなります。

評価されないのは、能力が足りないからではなく、「判断できる情報が足りないから」です。自分のことを理解していない人は、人事に自分を説明できず、結果として選考を通過できなくなります。

自己理解が甘いと企業選びが雑になる

自己理解が浅いまま就活をすると、企業選びも必ず雑になります。なぜなら、「自分がどんな環境に合うのか」が分からないまま企業を選ぶことになるからです。

その結果、「有名だから」「給料が高いから」「何となく良さそうだから」といった基準で企業を選びやすくなります。

しかしこうした選び方では、実際の仕事や職場の雰囲気と自分の性格が合っているかを判断できません。合わない会社を受け続ければ、どれだけ応募しても評価されにくくなります。

自己理解が深い人は、「こういう働き方が向いている」「こういう強みが活かせる」という軸を持っています。そのため、受ける企業も自然と絞られ、通過率も上がっていきます。

まずは自分の強みだけでも徹底的に深堀りすることから始めよう

自己分析と聞くと、弱みや将来像まで完璧に言語化しなければならないと思いがちですが、最初にやるべきことはもっとシンプルです。まずは、自分の強みを一つ決めて、それを徹底的に深掘りすることです。

なぜそれが強みだと思うのか。

どんな場面で発揮されたのか。

なぜ他の人よりもそれができたのか。

こうした問いを繰り返すだけで、自分の思考や行動のパターンが見えてきます。

この積み重ねが、エントリーシートや面接での一貫した回答につながります。完璧な自己分析よりも、まずは一つの強みを言葉にできるかどうかが、評価されるかどうかの分かれ目です。

いま自分の強みを一つだけ選んで「なぜそう言えるのか」を3回ほど自分に問いかけてみるだけでも、就活の見え方は変わってくるはずです。

