「冨安と遜色ない」「W杯のスタメン狙えるかも」CLでイタリア王者を相手に躍動！22歳の日本代表に賛辞続々！「ステップアップあるんじゃないか？」「どこまで行くか楽しみ過ぎる」
日本代表DFの鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンは１月20日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節でイタリア王者のナポリとホームで対戦。退場者を出しながらも、１−１のドローに持ち込んだ。
この試合にCBで先発し、数的不利になってからは右サイドに回った鈴木は失点シーンに絡んでしまったものの、90分を通して奮闘。勝点１奪取に寄与した。
この試合を配信したWOWOWの公式YouTubeは、22歳のマルチDFのプレー集を公開。セリエAの強豪を相手に、１対１で勝利したり、最終ラインから得意の持ち上がりを見せたりするシーンに、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「CLでこれだけ出来るなら本当にW杯のスタメン狙えるかも」
「ほんとシンデレラボーイよな ボローニャ時代の冨安くらい期待感あるわ」
「両足使える、運べる、デュエル強い、空中戦もいけちゃう。ほんでもって22歳。怪我にも強かったら言う事無いのよ。どこまで行くか楽しみ過ぎるよ」
「足元上手いのいいなー」
「何事もなかったかのように淡々と奪うの面白いｗ」
「持ち運び上手い」
「彼は本物だよ 冨安と遜色ない」
「これはステップアップあるんじゃないか？ CLで活躍できてるし、ワンチャンナポリに取られるんじゃないか？」
「日本代表DFの軸でいいんじゃないの？」
世界最高峰の舞台での堂々たるプレーに、賛辞が贈られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セリエA王者を相手に躍動！22歳日本代表DFの圧巻プレー集
