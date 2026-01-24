「冨安と遜色ない」「W杯のスタメン狙えるかも」CLでイタリア王者を相手に躍動！22歳の日本代表に賛辞続々！「ステップアップあるんじゃないか？」「どこまで行くか楽しみ過ぎる」

「冨安と遜色ない」「W杯のスタメン狙えるかも」CLでイタリア王者を相手に躍動！22歳の日本代表に賛辞続々！「ステップアップあるんじゃないか？」「どこまで行くか楽しみ過ぎる」