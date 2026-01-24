¥á¥Ã¥ÄÀèÈ¯¤Ï¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÈÀé²ìÞæÂç¤¬¡Ö¥í¡¼¥ÆºÇ¾å°Ì¥³¥ó¥Ó¡×¤Ë¡©¡¡¾ò·ï¤Ï¡È·ò¹¯ÌÌ¡É¡Öºòµ¨½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤À¤Ã¤¿¡×
¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÀé²ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤â¥á¥Ã¥ÄÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¿¤À¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂçÁû¤®¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÎÈÖµ¼Ô¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤È¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¬¤¬²æ¡¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÆ»ï¡ØNewsweek¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥ó¥º»á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Àé²ì¤Î¥ª¥Õ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬Ä¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï21Æü¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£ºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¡¢Àé²ì¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤â¤Î¤È¥¹¥¿¡¼¥ó¥º»á¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢Àé²ì¤Ï³«Ëë¤«¤éÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢6·î¤Î±¦ÂÂÀ¤â¤â¤ÎÉé½ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀª¤¤¤¬¼ºÂ®¡£Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤ò·Ð¤Æ¤ÎÉüµ¢¸å¤Ç¤Ï0¾¡¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØNewsweek¡Ù¤â¥á¥Ã¥Ä¤ÎÇØÈÖ¹æ34¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öºòµ¨½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤òÁ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅê¼ê¤À¡£·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥»¥ó¥¬¤È¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óºÇ¾å°Ì¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤âÌÜÏÀ¤à¥á¥Ã¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Àé²ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÎ×¤à32ºÐ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾å°Ì¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]