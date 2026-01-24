ジョコビッチ妻「プロならわかるはず」　大坂なおみの“カモン”騒動に厳しい見解「なぜナオミは驚いたふりをしているのか」

エレナさんは大坂の行動と主審の判断に困惑したようだ(C)Getty Images

現地時間1月21日、テニスの全豪オープン女子シングルス2回戦がオーストラリア・メルボルンで行われ、世界ランク17位の大坂なおみは、同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を6-3、4-6、6-2で撃破。3回戦へ駒を進めたが、この一戦では、コート上の騒動が物議を醸している。

第3セットで4-2とリードした第7ゲーム、30-30という場面だ。相手のファーストサーブがネットにかかり、リターンの大坂は、自らを奮い立たせるように「カモンカモン！」と連呼。チルステアは、「ポイントの途中で『カモン』と言っていいの？そもそも何かを話していいものなの？」と主審に抗議した。

このシーンを受け、日本人スターに苦言を呈しているのは、元世界王者ノバク・ジョコビッチ（セルビア）の妻、エレナさんだ。試合終了後、英メディア『TNT Sports』のインスタグラム投稿に反応する形で、「あれがヒンダランス（妨害行為）とされないことに驚いた」と困惑を露わにしている。

続く文面では、「（ファーストとセカンド）サーブの間に拍手や声援が聞こえたら、主審は選手の邪魔にならないよう、観客に呼びかけるものだ」と前置き。「主審とナオミがあれをフェアだと思ったなんて驚きだ！」と強調し、「私が何かルールの変更でも見落としているのだろうか？」と疑問符を付けた。