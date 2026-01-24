ÃæÃ«½á¿Í¤Ï¡È²øÊª¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î¶ìÀï¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÈà¤Î¶¯¤µ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡½¡½¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
ÃæÃ«¤Î°æ¾åÀï¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¡©
¡¡ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ç¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÂç¶ìÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥á¥¥·¥«¥ó¤Ë²¡¤·¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿28ºÐ¤Î¸«¤»¤¿»î¹çÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È¤¢¤ï¤ä½é¹õÀ±¤«¡É¤È´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Û¤É¡£3-0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢º£½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤Î·èÀï¤Ë°Õµ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶Á¤¯ÂÇ·â²»¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤È¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸«¤»¤¿ÁÔÀä¤ÊÍðÂÇÀï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÃæÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¡È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ÊÃæÃ«¤Î°¦¾Î¡Ë¡É¤Îº£¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¸¬µõ¤ÊÃæÃ«¼«¿È¤âÁÇÄ¾¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ê¤éÅÝ¤»¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î³¬µé¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¡Ê³¬µé¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¡Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡É®¼Ô¤ÏÀïÁ°¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¿·³¬µé¤ÇÃæÃ«¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú²Ì¡É¤È¡È¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¡É¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢²áµî3³¬µé¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¤Î¸ú¤¤¬¤ä¤äÌÜ¸º¤ê¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬°Û¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢1Àï¤À¤±¤Ç·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¾ÚÌÀ¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¸å¤ÎÃæÃ«¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¤ò·×»»¤·¤¿¾å¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¬¿ô¤«·î¸å¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê°æ¾å¤¬Í¥°Ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÃæÃ«¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤Å¤é¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢°æ¾å¤ÏÂÐ±þÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤âÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤ë²áÄø¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀï¤¤Êý¤òÈäÏª¤·¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¿¾¯¤ÎÈïÃÆ¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸ú¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¼ê¶¯¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Î»î¹ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥Ê¥«¥¿¥Ë¤È¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»î¹ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¤·¡¢µÞ·ã¤Ê¿ê¤¨¤Ê¤É¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÆ°¤¤âÈ½ÃÇ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥Õ¡¦¥í¡¼¥ë¥Éµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¤½¤¦»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé°Ê¹ß¤ÎÃæÃ«¤Ï¤ä¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤ËÎ¯¤á¤òºî¤ê¤¬¤Á¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢µ©Í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸Ø¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤½¤³¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê°æ¾å¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é½çÄ´¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î
¡¡°ìÊý¡¢¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Îº¸¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ç¤âºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈïÃÆ¤·¤Æ¥Ò¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÃ«¤ÏÄ¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤º¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¤É¤¦Åö¤Æ¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º¸¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¶¯ÂÇ¤ò¸«Éñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éº¸°Ê³°¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤È¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯½Õ¤Î¼èºà»þ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢²¬ÊÕÂç²ð¤È¤¤¤¦ÁïÌÀ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÊú¤¨¤ëÃæÃ«¤âÃúÇ«¤Êºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥¥ì¤Ç¾å²ó¤ë°æ¾å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢°ì»þÅª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÐ¹³¤·ÆÀ¤ë¤À¤±¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤¬É¬Í×¡£¶ì¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤ÆÅª³Î¤Ë°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÏÀäÂÐÉ¬¿Ü¤À¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Á°Àï¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Àï¤Ï¸·¤·¤¤»îÎý¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃæÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë°æ¾åÀï¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡£28ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë°ìÈéÇí¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ãÆ®¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¼«¿È¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¡¢²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°æ¾å¤ÏÃæÃ«¤ò¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¶¯¤µ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤ë¸Â¤êÆ¬¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê°ìÀï¤ä·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢·ãÀï¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò½ü¤±¤Ð¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°æ¾å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´ã¤Ë¤Ï¾ï¡¹´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¡¢¸å¤ËÈ¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¾¥¯¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬±ó¤«¤é¤º¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶ìÀï¤òÎÈ¤Ë¤·¤¿¸åÇÚ²¦¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤Î¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢¡ÖºÇ¶¯¤ÎÃË¡×¤ÈÀï¤¦Á°¤ÎÃæÃ«¤¬¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Õ¥¬¥¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿°ÕÌ£¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤ê·Ú¤á¤ÎÁê¼ê¤Ë½øÈ×KO¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î·Ð¸³¤Ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤Æ¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¼¡Àï¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤ÏÉÔÍø¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÃæÃ«¤Ï¡¢½¤Íå¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤ÎÉð´ï¤ò³è¤«¤¹½Ñ¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡£ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢Áí¹çÎÏ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢¿´¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
