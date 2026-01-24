¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤é¤ì¤ë¡×¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë·î10Ëü±ß¤Î42ºÐ½÷À¤Îµ÷Î¥´¶
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢É×¡¢Ä¹½÷¡¢¼¡½÷
¢§¶âÍ»»ñ»º
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í200Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô550Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§4000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3000Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§500Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§2500Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
2024Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤ÏeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ë¡Ö·î10Ëü±ß¡×¡£
ÅÓÃæ¤Ç°ìÉôÇäµÑ¤äÄÉ²Ã¹ØÆþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ220Ëü±ß¢ªÉ¾²Á³Û240Ëü±ß¡×¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÃå¼Â¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ñ»º¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ï3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤¹¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤¹¤ëÃæ¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿»ñ»º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ëÁ°¤Ë¼¹É®¤Î»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Æ±¿ÍÑ±×¤«¤é¤¤¤¯¤é¤«°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ø¤Ï¡Ö¤â¤·Åê»ñ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
42ºÐ¡¦Ç¯¼ý200Ëü±ß½÷À¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤ÏÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à42ºÐ½÷À¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
