車で旅の途中で大雪に。このままでは目的地にたどり着けない。

慣れない作業をしているとき、地元の夫婦が近づいてきて――。

＜Kさん（京都府・60代男性）からのおたより＞

2023年10月、出雲大社に車で妻と旅行に行きました。

思いがけないほどの雪で（雪が降るかもとの情報も出ていましたので）高速を降ろされ、コンビニ駐車場で四苦八苦しながらチェーンを着けていました。

僕らのぎこちないチェーン装着に見かねたのか、近隣のご夫婦がスーパーに買い物に行く途中、雪がシンシンと降る中、手伝ってくださったのです。なんとか装着できました。

お礼をしたかったけど...

お名前と住所を聞いたのですか、教えてくださいません。

コンビニで何か買って渡そうとしても、受け取っていただけず、「気をつけて旅行行って下さい」と一言......。

島根県のご夫婦、あの時は本当にありがとうございました。

雪で出雲大社に行けないかと思っていましたが、なんとかお詣りできました。

あのご夫婦のような、心和やかな気持ちで行こう！...と、僕らの宝物です。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）