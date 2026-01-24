24日午前6時19分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

日立市

■震度3

□茨城県

常陸太田市 東海村

■震度2

□茨城県

水戸市 高萩市 北茨城市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 大洗町 土浦市

茨城古河市 常総市 かすみがうら市

五霞町



□栃木県

下野市 芳賀町



□埼玉県

加須市

■震度1

□茨城県

小美玉市 茨城町 城里町

大子町 石岡市 結城市

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 桜川市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

境町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

小山市 真岡市 那須烏山市

益子町 茂木町 市貝町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市



□埼玉県

熊谷市 羽生市 鴻巣市

久喜市 さいたま大宮区 さいたま見沼区

春日部市 越谷市 入間市

幸手市 宮代町



□宮城県

白石市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 丸森町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

本宮市 国見町 川俣町

大玉村 鏡石町 天栄村

泉崎村 棚倉町 矢祭町

石川町 玉川村 浅川町

古殿町 いわき市 相馬市

南相馬市 福島広野町 楢葉町

川内村 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

渋川市 板倉町 邑楽町



□千葉県

香取市 野田市 柏市

