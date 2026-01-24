日曜朝のＮＨＫ総合「さわやか自然百景」が２５日に放送１０００回を迎える。

全国各地の多彩な自然を、休日朝にふさわしい静かなテンポで紹介するこの番組。地味なようだが、実は根強い支持を得ている。人気の秘密は、壮大な自然風景の魅力を際立たせる、昨今のテレビでは珍しい“引き算”の制作手法にもあるようだ。（文化部 旗本浩二）

１９９８年４月、札幌局が企画してスタート

番組が始まったのは１９９８年４月。地方発の全国放送番組を増やそうという機運が高まり、札幌局が「日本の多様な自然、生き物の営みのドラマ、かけがえのなさを届けよう」と企画した。取材対象を全国に広げるために、札幌局に事務局を置いて他の地方局も参加するスタイルでスタート。放送日時は、現在と同じ日曜午前７時４５分からの１５分枠に設定された。２００３年度からは基本的に、北海道が舞台の時は札幌局の事務局で、青森以南なら東京の事務局を軸に他の地方局が制作に携わるようになっている。

番組の認知度はなかなか上がらなかった。札幌局で開始当初に関わったＮＨＫエンタープライズの石田亮史チーフ・プロデューサーによると、まずは番組を認知してもらおうと、国立公園や国定公園など誰もが知る場所を紹介。それをもとに他の地方局に電話をかけて懸命に参加を募ったという。そのうちに、自然のあるがままの姿を丁寧に伝える手法は徐々に浸透し、今では各地方局のディレクターたちから手が挙がるようになった。取材地域も拡大し、現在では３分の１が北海道、その他の地域が３分の２となっており、若手の登竜門的な番組にまで成長した。

ロケ１０日あまり「自然番組では短い方」

日本全国どこを伝えてもいいが、場所選びの柱が三つある。まずは尾瀬や富士山など知名度の高い場所。そこに広がる自然の意外な魅力を探っていく。続いて、地元の人でも知らないようなレアな場所にも目を向ける。例えば昨年６月には、福島県白河市の天狗山に広がる、東北最大級と言われるカタクリの群落を紹介し、通常の再放送（本放送翌週の月曜午前４時）に加え、地元でも再放送された。三つ目として、大都市圏の公園など人々の暮らしのそばに広がる自然の姿も切り取っていく。

事務局では、地方局からの企画を、自然の多様性があるかどうかを吟味してゴーサインを出す。問題はここからだ。ロケ日数は１０日余り。そんなに粘ったら何でも撮れるだろうと思われそうだが、実は自然番組のスケジュールとしては短いほうだという。ただ、動物がメインの番組ではないので、狙った動物が撮れなければ、別の生き物に臨機応変に切り替え、目の前に広がる自然そのものを伝えればいい……が、そううまくはいかない。

気候変動の影響「平年という概念が通じない」

１７年から担当する牛山徹也チーフ・プロデューサーが明かす。「現地の人にベストな取材時期を聞いても、必ずしも“例年通り”にはいかない。いつロケを行うかの見極めが難しい。特に最近の気候変動で、例年とか平年とかいう概念が通じなくなっている」。そこで、綿密な下調べをした上で、原則としてディレクターとカメラマンの２人で現地に赴く。ところが、晴れた日の早朝の日差しに期待をかけ、夜明け前から準備しても、その日に限って空が曇ることもざら。北海道の厳冬期、寒さで木が裂ける「凍裂」の瞬間を狙ったものの撮影できず、かわりに深い雪の中で食料を求めるエゾシカの姿に切り替えたこともあった。

さらに目の前に広がる絶景も、カメラを通すと平板に映ってしまうこともあるらしい。石田チーフ・プロデューサーが語る。「いつもベスト（の映像）を撮ろうと思っているんですが……。例えば、紅葉一つとっても、アップで撮ってきれいに見えるものって本当に少ない。それをワンシーンだけでパッと見せるなら使えるが、風景として語ろうと思うとなかなか難しい」

ナレーション、テロップは最小限に

映像に対するこうしたこだわりこそが番組の要。つまり“映像そのものに語らせる”という基本姿勢が、番組開始当初から貫かれているのだ。「古くさい番組と言われればそれまでですが、テロップも最低限必要なものに抑え、加えていくのでなく、引き算していくほうが、日曜の朝にゆっくりと気持ちよく見てもらえると思うんです」

テロップだけでなく、アナウンサーによるナレーションも今時の番組に比べると少なく、映像そのものを浮かび上がらせる演出だ。「これがすごく難しく、番組を見直して、もう少し抑えておけばよかった思うこともあるくらい」と牛山チーフ・プロデューサーも苦笑する。

こうしたストイックな姿勢に加え、放送枠が開始当初からほぼ変わらず、視聴習慣化している人も多いためか、視聴率は日曜朝のこの時間帯としては、民放と１、２位を争うほどだ。もはやＮＨＫの看板番組にまで成長しており、「いいものを見せてもらった」と再放送を希望する声も届く。海外在留邦人向けの国際放送でも放送され、古里の風景や季節感に触れられると好評だという。さらにインターネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」では、再編集したミニ番組も配信され、様々な楽しみ方を提供している。

自然のありのままの姿を丁寧に、引き算思考で映像に語らせる――。シンプルなこの姿勢は、ドラマもバラエティーも含め、分かりやすくしようと手を加え過ぎる昨今のテレビ番組のあり方に対する、一つの処方箋となるかもしれない。

１０００回目はサハリン望む北海道・宗谷岬

放送１０００回目となる２５日は、札幌局制作の「北海道 宗谷岬 秋から冬」。海峡の向こうにサハリンを望む初冬の宗谷岬で、越冬地を目指して南下する多くの鳥たちの姿を伝える。圧巻は、日本最大級の猛禽（もうきん）類・オオワシ。毎年６０００羽ほどが岬の上空を超えていき、一部は１０キロほど離れた川に立ち寄り、遡上（そじょう）するサケを狙う。