¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¤ÎºÇ¿·»Ñ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤¸¡Ä¡×¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È·ëº§¢ª³èÆ°ºÆ³«¤«¤é£²Ç¯
¡¡·ãÊÑ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î²Î¼ê¡¦À¾Ìî¥«¥Ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ä£é£ç£é£ô£á£ì¡¡£Ó£é£î£ç£ì£å¡¡¡È·¯¤Î¤»¤¤¡É£²¡¿£¶ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿À¾Ìî¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥Õ¡¼¥É¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥Ä¤È¥í¥ó¥°¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¡¢»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂºÙ¡¼¡ª´éÌÌ¶¯¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê´¶¤¸¶âÈ±¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ê¥®¥ã¥ë¥«¥Ê¡×¡Ö¤Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤½¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡×¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤ª»Ñ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±·î¤Ë¡¢Æ±Ç¯£²·î¤«¤éÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡££³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±Ç¯£³·î£±£¸Æü¤Ë¡¢¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢£²£³Ç¯£¸·î¤ËÂè£±»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡££²£´Ç¯£¶·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£