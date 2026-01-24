「人の心は病まないし、社会が悪いわけでもない」38年間かかわってようやくわかった発達障害「生きづらさ」の本当の原因

発達障害の当事者・石橋尋志氏と、支援者の立場にある青木聖久氏（日本福祉大学教授）の対談を8回にわたってお届けする。発達障害の人が抱える「生きづらさ」の正体とは、そして、その生きづらさに対して今、どんな支援が求められているのか。まずは青木氏の意見に耳を傾けてみよう【第1回】

マンガで主要な経済的支援制度がわかる！ 青木氏の著書『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』は書店・ネット書店で好評発売中！

【対談者プロフィール】

●青木聖久（あおき・きよひさ）

日本福祉大学教授、精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして精神科病院や小規模作業所（現・地域活動支援センター）で支援にあたった経験もある。『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』（講談社）など著書多数。

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立し国内でも最大規模のグループに成長させる。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

運営ブログ→https://sakai-dd.hatenablog.com/entry/2025/11/25/123459

「心は病まないと思うんですよね」

【青木】

この対談を行うまえにオンラインで顔合わせをさせていただきましたが、その際に石橋さんは「発達障害は人と人の“あいだ”にあるものだ」と主張していると聞きまして、ある人物のことを思い出しました。

牧口一二（まきぐち・いちじ／故人）さんという方です。まだ赤ちゃんだったときにポリオにかかり、その後遺症のため車イスで生活しておられました。グラフィックデザイナーでもあり、福祉の運動家でもあるという面白い人物でした。精力的に講演活動をされていて、小中学校を2000回くらいは訪問されていたと聞きました。

私は障害がある方に関わり始めてかれこれ38年になります。以前、神戸の小さい大学に勤めていたとき、牧口さんに講演に来ていただいたことがありました。そこである精神障害の当事者の方が、講師である牧口さんにこう質問したんです。

「牧口さん、心の病ってどう思いますか？」

そうしたら牧口さんが、こうおっしゃったんです。「心って病むんですかね」と。「心って人のなかにあるんですよね」とも。そしてこう続けたのです。一字一句正確ではないかもしれませんが、次のような内容でした。

「いや、心は病まないと思うんですよね。もしかしたら『生きづらさ』っていうのは、人と人との間にあるんじゃないですかね」

これが〈ああ、すごくわかりやすいな〉と、たいへん腑に落ちたんです。〈人と人との間に生きづらさがある。なるほどなあ〉と。これがひとつのきっかけとなって、石橋さんと同じようなことを考えるようになったわけですが、まだ続きがあります。

生きづらさは「社会関係」のなかにある

【青木】

私自身はいろいろな場で、精神疾患や発達障害の当事者を含む多くの方と出会ってきました。たとえば地域活動支援センター、今だったら就労継続支援B型事業所とか、そういった場にうかがうと、すごくユーモラスな方がいっぱい、いらっしゃるんですよ。もちろん利用者の方です。ほとんどの方が、〈どこに障害があるんだろう。どこに生きづらさがあるんだろう〉って思ってしまうような人ばっかり。見学者が来たら、とっておきのジョークを言いながら接待してくださる、なんて方もいました。

そのような当事者のあいだでも、とくに若い人のなかには、やっぱり一般就労にチャレンジしたいという方が出てくるわけです。そして、いざ就職が決まって勤め始めると、あれだけユーモラスで表情も豊かだった人の顔が、いつの間にかガチガチに硬直して、緊張でいつも張り詰めていて、職場では半日もつかどうかギリギリ……みたいなところまで追いつめられてしまう。そういう人がけっこういらっしゃったんですよ。そんなふうになってしまう方々と接するなかで、ふとこう思ったのです。

〈安全な空間、安心できる場所にいれば、「生きづらさ」はそれほど生じない。生きづらさが大きくなったり小さくなったりするのは、実はその場にいる相手によるのではないか〉

つまり、「生きづらさ」というのは社会との接点（インターフェース）のなかで生じるものであって、人のなかにあるというより、社会関係のなかにあるのではないか、ということです。

社会が安心できる空間であれば、「生きづらさ」をすごく小さいと感じることもあるし、逆に安心できない空間であれば、大きくなることもある。そう捉えたほうが、社会のなかで生活する精神疾患や発達障害をお持ちの方々のことが、少しはわかりやすくなるのでは……なんて思っているのですが、石橋さんのお考えはどうですか。

生きやすい場とはどのようなものか

【石橋】

私も青木先生と本当に同じ意見です。「個人の中に生きづらさがある」という考え方は、今思えば、いわゆる「医療モデル」に準拠しているのかなあと思うんですね。いわゆる身体障害や知的障害だったら、そういうふうに捉えられる面が、もしかしたら、あるかもしれません。

しかし、こと発達障害とか精神疾患になると、やっぱり社会や人との関係のなかで、その接点の部分で「生きづらさ」が発生してくるのだと思います。それが医療モデルとは異なる「社会モデル」と呼ばれる障害のとらえ方にもつながってくるのではないでしょうか。

【青木】

そうですよね。多様性が認められにくい社会といいますか、たとえば職場であっても、「この時間までに来て、こういうことをするのが当たり前」のような、絶対的、画一的でゆるぎない枠組みができてしまっていたら、そこに合わせる生き方が苦手な方の「生きづらさ」は大きくなってしまいます。

逆に、人のよさを伸ばしていこうとしてくれたり、環境との関係で人間は気持ちが豊かになったりと変化するものだ、といったような感じで多様性を認めてくれる社会であれば、どうでしょう。その人が持っている機能とか障害が変わらなくても、「生きづらさ」はちっぽけに感じられるでしょうね。

そう考えると、やっぱり人の障害っていうのは、社会環境のなかでとらえていかなければいけない。そうしないと、本当の意味では測れないんじゃないでしょうか。石橋さんもそのようなお考えをお持ちですか。

『「合理的配慮」だけでは足りない…国内最大規模の「発達障害」自助会主宰者が「生きづらさ」解消のために続けていること』へ続く。

