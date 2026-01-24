戦後最短の短期決戦である。高市早苗首相が衆院を解散した。2月8日の衆院選投開票まで、わずか16日しかない。

物価高に苦しむ国民が多い中、2026年度予算の成立を遅らせてまで、この時期に解散・総選挙に踏み切ったのはなぜか。

首相の説明には納得できない。多くの国民もそうではないか。内閣支持率が高いうちに選挙をしたいのが本音だろう。

首相に就任して3カ月程度では評価の対象となる実績が少ない。これから取り組む重点政策の多くも検討段階だ。

国民が政党や候補者の主張を見聞きし、比較する時間も短い。信を問う以上、選択の材料をはっきりと示すべきだ。その責任は野党も負わなくてはならない。

■白紙委任はできない

高市政権になり、自民党の連立政権の相手は公明党から日本維新の会に代わった。石破茂前政権をリセットした高市政権への信任を得るための解散だという。

連立政権の合意書には安全保障関連3文書の改定、防衛装備移転三原則の見直し、スパイ防止法制定、日本国旗を損壊する行為を処罰する法律の制定などが並ぶ。

首相は解散を表明した記者会見で「重要政策の大転換」「国論を二分する大胆な政策、改革への挑戦」を繰り返し強調した。

だが具体策は必ずしも明確ではない。これで信任するかどうかを問われても国民は判断し難い。

首相は「高市早苗が首相でよいのかどうか」で投票してほしいようだが、重要政策を白紙委任するわけにはいかない。

国論を二分する改革に挑戦したいなら、その詳細を国民に説明してから信を問うのが筋だ。首相の手順は間違っている。

安保政策転換の一環として非核三原則の見直しに踏み出せば、平和国家の立場を損なう。スパイ防止法は、国民のプライバシーの侵害や行動の制約につながる危うさをはらむ。

高市政権が掲げる政策は賛否両論を呼び起こすテーマが目立つ。強引に推し進めれば、社会の分断を招く恐れもある。

首相は衆院選の獲得議席目標を「与党で過半数」と設定した。政権の枠組みが変わらない限り、与党が参院で過半数に満たない状況は続く。

直近の衆院選と参院選の結果、国会は多党化の傾向が顕著になった。それが民意である。

どのような法案も数の力に頼らず、熟議を通じて合意形成ができる政権、国会であるべきだ。首相は銘記してほしい。

■長期的課題も議論を

高市政権に対抗するため、立憲民主党と公明党は中道改革連合を結党した。政策の根幹に「生活者ファースト」を掲げる。

選択的夫婦別姓制度の導入、企業・団体献金の規制強化、非核三原則の堅持など、与党との違いはある程度打ち出せた。

一方で新たな基本政策に対し、これまでの支持者は複雑な反応を示している。立民の政策を公明に合わせる形で転換したからだ。

集団的自衛権の行使を容認した安保関連法は「違憲部分の廃止」を主張していたが、「存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」と認めた。

原発政策は「原発ゼロ社会の一日も早い実現」から「将来的に原発に依存しない社会」を目指すことにトーンダウンした。

急ごしらえの新党だけに政策の曖昧さは残る。立民、公明以外の新たな支持者獲得は容易でない。

衆院選に向け、与野党の大半が消費税減税を公約した。税収減を補う手だてが確かとは言えない。国民の歓心を買うだけの公約は政治を劣化させる。

少子化と人口減少に警鐘が鳴らされて久しい。政府の対策はいまだに効果を発揮していない。

与野党は足元の暮らしを守る政策だけでなく、少し先を見据えた日本の課題についても大いに論じてもらいたい。