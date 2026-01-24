¡Î·§ËÜ¸©¡Ï±×¾ëÄ®½Ð¿È¤Î¶µ°é¼Ô¡¡»Ö²ìÅ¯ÂÀÏº¥É¥é¥Þ¡¡1·î25ÆüÊü±Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼ç±é¤ÎÃÝºâµ±Ç·½õ¤µ¤ó
¡¡ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ´ü¤ÎÂæÏÑ¤Ç¶µ°é¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®½Ð¿È¤Î¶µ°é¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖÂæÏÑ¡¦Âç¹Ã¤ÎÀ»¿Í¡¡»Ö²ìÅ¯ÂÀÏº¡ÁÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÌÀÆü¤ò¾È¤é¤·¤Æ¡Á¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡ÊTKU¡Ë¤Ç25Æü¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎÃÝºâµ±Ç·½õ¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢±×¾ëÄ®Ìò¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»Ö²ì¡Ê1865¡Á1924¡Ë¤ÏÌÀ¼£Ë¡Î§³Ø¹»¡Ê¸½ÌÀ¼£Âç¡Ë¤Ç³Ø¤Ó¿·Ê¹µ¼Ô¤äÀ¯¼£³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæÃæ»Ô¤ÎÂç¹Ã¸ø³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë¤ÎÂåÍÑ¶µ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑÁíÆÄÉÜ¤¬ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¿Åù¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¡£¤½¤ÎÂÀ×¤Ï¡ÖÀ»¿Í¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¸µAKB48¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¤µ¤ó¡¢¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¡¢»³ºê¶äÇ·¾ç¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£Æ±Ä®Ìò¾ì¿¦°÷8¿Í¤äÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝºâ¤µ¤ó¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»£±Æ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤È°ì½ï¤ËÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀÜ¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£È¯À¸10Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤À¤é¤±¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éü¶½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À10Ç¯¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Êü±Ç¤Ï¸á¸å4»þ5Ê¬¤«¤é¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
