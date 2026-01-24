熊本市の新庁舎建設事業で市は、策定を進める基本計画の中で工事費が885億円となる試算を公表した。2024年8月に策定した基本構想では421億円としていたが、物価高騰などの影響から大幅に上振れし、倍増した。

市は、本庁舎を中央区桜町のNTT西日本桜町ビル跡地、中央区役所を同区花畑町別館跡地に建設する方針。新たな試算は、基本計画の素案を論議する22日の市議会特別委員会で提示した。委員からは「見通しが甘い。市民に早急に説明すべきだ」といった意見や、合併推進債の活用など負担減について十分な説明を求める指摘などが出た。

素案では、別棟となる中央区役所も含めた必要床面積について、交流・共創スペースなどの追加で構想段階より約5千平方メートル増の7万5千平方メートルとした。工事費は1平方メートル当たりの単価から算定。基本構想は60万円だったが、素案では庁舎建設を進める他の政令市・特別区の最新事例を参考に118万円を基に工事費を算出した。

基本構想では工事費に、現庁舎の解体費や土地取得費などの関連経費195億円を加えた概算事業費は「616億円プラスアルファ」と試算していた。新たに示された工事費885億円に、この関連経費を加えると1080億円となり、概算事業費は1千億円を超えることになる。

財政負担が軽減される合併推進債は、起債後30年以内に毎年度元利償還し、4割が国の交付税で措置される。交付税の総額を差し引いた市の実質的な財政負担は、構想では「255億円プラスアルファ」としていたが、これも約200億円増の460億円となる。

素案ではまた、新庁舎のコンセプトを「森のように ひととまちを そだて・つなぎ 熊本城とともに まもり・あゆむ」とすることや、居心地の良さ、交流・共創や文化の創出などを盛り込んだ基本理念5項目も示した。（藤崎真二）