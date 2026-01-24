¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÄ¹ºê¸©ÃÎ»öÁªÎ©¸õÊä¼Ô¤Î²£´é¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë
¡¡22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î·×3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·ÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤Î²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö3¥±¥ó¡×¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å
Ê¿ÅÄ¡¡¸¦»á
58ºÐ¡¡Ìµ½êÂ°¿·¿Í
¡¡¡ÖÄ¹ºê¸©¡¢´èÄ¥¤ë¤±¤ó¡¢Ê¿ÅÄ¸¦¡×¡£½¸²ñ¤ä³¹Æ¬¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÀ¹¤ê¹þ¤à¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£2018Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤ÎÉûÃÎ»ö»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÃÎ»ö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉûÃÎ»ö¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¾Á°¤È¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡×¤È¸©Æâ¤òËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë30Ç¯¤Û¤É¶Ð¤á¡¢Éü¶½Ä£Åý³ç´±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼¤·¤ÆÃÎ»öÁª¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÅìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹ºê¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×¡£Éã¤È¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¸Î¶¿¤ËÌá¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¡£ËÉºÒ¤äÆ»Ï©¡¢²ÏÀîÀ°È÷Ê¬Ìî¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±¾Ê¤Ç¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À·Ð¸³¤ä¡¢ÉûÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿²áµî¤«¤é¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï15²ó´°Áö¤·¤¿¡£½Ð¿È¤ÎÅìÂç¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£58ºÐ¤Îº£¤â¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¡¢ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡´±Î½»þÂå¡¢°ìÊÊ¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤Ë»Üºö¤òÀâÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÎ®¤·¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¿¦Ì³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡ÈÆ®º²¡É¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
¸ªÉª¤òÄ¥¤é¤º¡¢Æ²¡¹¤È
Åû°æ¡¡ÎÃ²ð»á
32ºÐ¡¡ Ìµ½êÂ°¿·¿Í
¡¡ºò²Æ¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢30ÂåÁ°È¾¤Ç¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤ÎÁªµó¤ËÎ×¤à¡£¡Ö²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤ºÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É»²±¡Áª¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2²óÌÜ¤À¤«¤é¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î³Øµé°Ñ°÷Ä¹¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥¼¥ß¤ÎÂåÉ½¡Ä¡£¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÃÎ»öÁª¤Ï¡¢10¤òÄ¶¤¨¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤«¤é¿ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎ©¸õÊä¤Ï¼«¤é¤Î°Õ»×¡£»ÔÌ±³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤Àº¿À¡×¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡£Ä¾ÀÜº¤¤ê¤´¤È¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄ´À°Ìò¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö»ç¡×¡£¼«Ê¬¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¿§¤¬Ê¬¤«¤ëÀìÌç²È¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ó¥é¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¾¸õÊä¤È°ã¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë»ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸©Æâ¤ò»ç¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë
¼«Ëý¤Ç¤¤ë¸©¤òÌÜ»Ø¤¹
ÂçÀÐ¡¡¸¸ã»á
43ºÐ¡¡ Ìµ½êÂ°¸½¿¦
¡¡¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡£¸©À¯¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£1´ü4Ç¯¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î±¿ÍÑµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Î»ØÄê¤òµó¤²¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡ØÄ¹ºê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤«¤Í¡Ù¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¸©¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¸ÞÅç»Ô½Ð¿È¡£°å»Õ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿Ï·Ï·²ð¸î¤Î¸½¾ì¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤·¤¿¸¶ÅÀ¤À¡£ÆþÍá¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤ÉÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°åÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤Ë¡Ö¸ø½õ¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡Á´¹ñºÇÇ¯¾¯¤Î39ºÐ¤ÇÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¤Ê¤É¸©Ì±¤Î»¿ÈÝ¤¬³ä¤ì¤ë¸©À¯²ÝÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë·èÃÇ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÃÀÎÏ¤¬¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡ºÊ¤È¾®³Ø1¡Á3Ç¯¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¡£¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â©È´¤¤À¤¬¡ÖºÇ¶á¤ÏË»¤·¤¯¤ÆÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¡£Ä¹ºêËÌ¹â»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤¬¥á¥¤¥ó¡£ºò²Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤é¡ÖÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë
