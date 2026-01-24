トヨタ新「ハイエース ワゴン」！

2026年1月13日、トヨタは「ハイエース ワゴン」の一部改良モデルを発表しました。

今回は安全面を中心に、機能面のアップデートも行われています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ハイエースは、1967年に初代が登場して以来、長い歴史を持つトヨタの商用車シリーズで、現行モデルとなる5代目（200系）は2004年に発売されました。

そのなかでもハイエース ワゴンは、最大10人乗りの乗用仕様で、送迎用途や大人数での移動に適したモデルです。

代表的なボディサイズ（ミドルルーフ）は全長4840mm×全幅1880mm×全高2105mm、ホイールベース2570mm。

大きなガラスエリアによる視界の良さと、スクエアなボディ形状を活かした広い室内高や、ゆとりあるシート配置が特徴です。

パワートレインは2.7リッターガソリンエンジンを採用し、6速ATと組み合わせています。駆動方式は2WDと4WDを設定。

最高出力は160PS、WLTCモード燃費は最大9.2km／L（2WD）となっています。

安全装備にはToyota Safety Senseが搭載され、基本的な予防安全機能を標準装備しています。

今回の一部改良では、安全装備と快適装備の強化が中心となりました。

まず、衝突回避・被害軽減を支援する「プリクラッシュセーフティ」は、検知対象が拡大され、昼間の自動二輪車にも対応。

さらに、交差点での出会い頭を想定した検知機能も追加され、実際の走行環境に合わせたアップデートが施されています。

また、道路標識を読み取り注意を促す「ロードサインアシスト」や、追従走行を支援する「レーダークルーズコントロール」の採用により、日常の運転支援も強化されました。

装備面では、8インチディスプレイオーディオやカラーデジタルメーター、パノラミックビューモニターが標準化され、視認性と操作性が向上。

外観は、Bi-Beam LEDヘッドランプの設定やガッツミラーの廃止により、すっきりとした印象になりました。

新ハイエースワゴンの価格（税込）は、325万600円から447万2600円となっています。

なお、今回の改良はハイエース ワゴンだけでなく、「ハイエース バン」や「ハイエース コミューター」にも同様に施されています。

※ ※ ※

反響について、都内の販売店では「発表後から多くのお問い合わせをいただいています。当店ではすでにハイエースワゴンの受付は終了している状況です」と話します。

別の店舗でも同様で、担当者は次のように話します。

「発表後は先着順で注文を受け付けていましたが、ハイエースワゴン、コミューター、バンはいずれもすでに受付終了です。

いまご案内できるのはバンのガソリン車が数台のみという状況ですね。

次の入荷予定も未定のため、駆け込みで申し込みされる方が多い印象です」

商用利用に加え、レジャーやアウトドア需要の高まりも追い風となり、販売店では全体的に熱気のある反響が広がっている様子でした。