特集は最高齢97歳、平均年齢77歳のストリートダンスグループOYAじ～Z（おやじーず）です。岡山県の内外でステージに立ち続け今年で15年。メンバーの死、そして老いと向き合うOYAじ～Zの今を追いかけました。

【写真を見る】「棺桶入ったって踊らにゃおえんで」最高齢97歳 老いと向き合い踊り続けるストリートダンスグループ “OYAじ～Z” の今【岡山】

シニアで挑戦できたらおもしろい

ダンス音楽音生かしステージで見せる軽快なステップ。メンバー全員が60歳以上。ストリートダンスグループ・OYAじ～Zです！電車の音OYAじ～Zは2011年、備前市伊里地区の公民館で結成されました。

（ダンスを指導 薮井久実さん）

「上でリズムをとるのと違ってヒップホップは下でリズムを…」

（OYAじ～Zリーダー 小林建夫さん（当時68））

「話題が少ないでしょ、こういう地区は。シニアでこれが挑戦できたらおもしろいんじゃないか」

リーダーの小林さんが、公民館で若者向けのストリートダンス教室を見て「これはおもしろい！」と仲間を募ったのです。



（宗包秀敏さん（当時82））

「恰好いいんじゃないです？ これ（帽子）は横に被ってやるんじゃないですかね」

倒立ができるメンバー（91）も

結成から12年。2023年に倒立を見せてくれたのは91歳のメンバーです。



宗包秀敏さん。ダンスに歌、ピアノが趣味で結成当初からセンターを張ってきました。

（西中弘三さん（当時78））

「素晴らしい」

「このくらいの年齢までできるのはすごいこと」

（宗包秀敏さん（当時91））

「もう1日1日を一生懸命生きていくということかな」

認知症の妻を支えながらセンターを張ってきた宗包秀敏さん

宗包さんは認知症の妻・敏子さんと2人で暮らしていました。



自分が妻を支えたい。料理や掃除などの家事をこなしてきました。支えあいながら暮らす日々でした。

（宗包秀敏さん（当時92））

「ドキドキしている」

ダンスでは大きな舞台も経験しました。東京で開かれた厚労省のイベントにゲストダンサーとして招かれたのです。

（宗包秀敏さん（当時92））

「たくさんの仲間と一緒に話したり、宿題をもらったり、また教えたり。その繰り返しが今まで生きてきた証だと思う」

「これから何回花見ができるか」

（宗包敏子さん）

「このサクラきれいなど、今な」

（宗包秀敏さん）

「自分らがこれから花見が何回できるか知らんけど」

「最後の花見かもわからんよ」



（宗包敏子さん）

「もう死に場所へいくだけ」



（宗包秀敏さん）

「できれば、そこに到達したいなと思うな。1人だけ残ってもあかんわな。2人で」

「生きてるものは死ぬ。しゃあない」

去年10月。宗包さんは病に倒れ亡くなりました。93歳でした。



OYAじ～Zの仲間は一緒にステージに立った衣装で見送ることにしました。

（西中弘三さん）

「恰好ようにしてる」

遺影の宗包さんも、ステージ衣装。棺には、帽子が納められました。

（小林建夫さん）

「生きてるものは死ぬ。しゃあない。人生のルールじゃろう。生きものルールじゃ」

「棺桶入ったって、踊らにゃおえんでって言った」

宗包さんの家族は、残された妻・敏子さんに宗包さんが亡くなったことを伝えないことに決めました。

（小林建夫さん）

「棺桶入ったって、宗包さん、踊らにゃおえんでって言ったりしたこともあったんじゃけど、踊ってなかったな」

「身近な人間がだんだんおらんなったり、『年には勝てんが』って。『こんなはずじゃねえな』と言いながら、みな頑張って生きとんよ。言葉を喋る、動くことができる。奇跡じゃが。全部踊れることもみな奇跡」

最期は、全ての人に訪れる。だからこそ。

「いつものように間違えましょう」

（宗包秀敏さん）

「仲間がいて踊ることができて、自分の人生の中の一瞬なんじゃけど、きらきら煌めいている一瞬」

（西中弘三さん）

「楽しくしてあげないと宗包さんが悲しむもんね」

（楢崎隆由さん）

「いつものように間違えましょう」

宗包さんが亡くなった後、OYAじ～Zは伊里地区の文化祭に出演しました。結成当初から毎年立ち続けている舞台です。



動けること。踊れること。当たり前の日常が決して当たり前ではないこと。

（小林建夫さん）

「間違えたけどいい。よかったよ」



（金光彰三さん）

「楽しかった。よかった」

「願わくばダンスをみんなと一緒にやりたいずっと」

（村田順弥さん）

「毎日がダンスをやるときらきらっとしてくる」



（西中弘三さん）

「おやじは不滅です」

春を迎えると花開くサクラのように、今の自分を精一杯咲かせたい。そう願い踊り続けるOYAじ～Zです。