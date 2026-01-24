衆議院が解散された23日、事実上の衆院選スタートと位置づけ、長崎県内で立候補を予定する各陣営は動きを加速させた。解散翌日から16日間という戦後最短の選挙戦は、知事選との「ダブル選」でもある。陣営関係者は「作業が間に合わない」と焦りを募らせる。

「衆議院を解散する」。この日の国会での宣言に立ち会った県内選出の前職議員たちは、それぞれ空路で続々と地元へ向かった。

国民民主党の西岡秀子氏＝1区＝は党本部会合に出席後、慌ただしく長崎市入り。夜には党県連事務所などで打ち合わせを重ねた。

中道改革連合の山田勝彦氏＝2区＝も政見放送収録のため長崎市に直行。その後、19日に発表された新党綱領を踏まえた印刷物の作成に追われる大村市の事務所へと急いだ。

「準備を進めしっかり勝ち抜く」。自民党の金子容三氏＝3区＝は佐世保市への帰途、取材に応じた。着手済みの電話による地盤固めだけでなく、交流サイト（SNS）を使った支持拡大にも力を入れるという。

◇ ◇

新人陣営も臨戦態勢だ。

日本維新の会の山田博司氏＝1区＝はあいさつ回りに奔走。「短期間なので工夫して地域を回らないと名前を浸透させられない」。陣営は行程調整に余念がない。

2日前に参政党公認での出馬が発表された松石宗平氏＝1区＝と高木聡子氏＝2区＝は、この日が出馬会見。党県連会長でもある松石氏は「急な展開で候補がいない中、（党代表から）指名された」と舞台裏を明かした。

共産党の内田隆英氏＝1区＝は電話やLINEで知人らに出馬意向を伝えることに時間を割いた。陣営では解散シーンを映すテレビ画面の隣で事務作業が進められていた。

◇ ◇

超短期決戦は陣営の資材や人材の確保にも影を落とす。

ある陣営では、選挙ポスターを依頼した印刷会社から、多忙でのり付け作業ができないと言われ、急きょ大量の両面テープを仕入れた。「同じような状況なのか、どの店も売り切れ。なんとかネット注文でしのいだ」と明かす。「まだポスターも届いていない。納品はギリギリになりそう」とやきもきする陣営も。

知事選や県議補選も重なった影響か、選挙カーのアナウンス要員を確保できないとこぼす陣営もあった。（本紙取材班）