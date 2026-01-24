衆院が解散した23日、佐賀県内の各政党組織は事実上の選挙戦に突入した。政権の枠組みが変わっただけでなく、解散翌日から投開票まで戦後最短16日間の超短期決戦で、何をどう訴えるのか。それぞれの組織は戦略を練っている。

県内二つの小選挙区で、3回連続の全敗を喫し、比例復活の自民党は、佐賀1区岩田和親氏、2区古川康氏の前職2氏の勝利を目指す。県連の藤木卓一郎幹事長は「安全保障や外交政策などで大きな議論が待つ中、高市早苗首相の基本理念について国民が考える機会となる」と解散を歓迎。「物価高騰対策、対中外交をはじめとする安全保障政策を訴えていきたい」

26年にわたり協力関係が続いていた公明党に関しては「育んだ友情が一朝一夕に壊れるのか。心配であるし残念」とした。

立憲民主党県連の徳光清孝代表は「冒頭解散する大義も理由もなく、国民生活を全く考えていない。自治体は年度末が非常に忙しい。地方のことを考えていない解散だ」と批判した。

立民と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」については、急な発表に当初は県連の中でも「地方組織の軽視では」（県連幹部）と戸惑いの声も聞かれたが、選挙では「中道で比較第1党」を目指し、「生活者の目線で予算をどこに使うのか、誰のための強い経済を目指すのかを訴えていく」という。

中道から立候補を予定している2区前職の大串博志氏の支援に回る公明県本部の中本正一代表は「結党の意義を胸に、結果を出せるようひたすら努力する」と力を込めた。

1区に新人の重松貴美氏を擁立する参政党県連の山下勝也会長は、解散について「予算審議をすべき時期で、国民に迷惑。真冬の選挙は投票率が下がり既成政党に有利だ」と指摘。「自民党の単独過半数を許さない」と対抗心をあらわにした。

衆院選の最大の争点に「減税と積極財政」を挙げ、「恒久的な減税政策を核に据え、国民を経済的な困窮から救い出さなければならない」と強調した。

立民を離党し、自身の政治団体「ゆうこく連合政治協会」の政党化に注力している1区前職の原口一博氏は「私は曲がったことをせず筋を通してきた。一緒に戦ってほしいと訴えたい」と話した。（田中早紀、松本紗菜子、前田絵）