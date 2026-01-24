ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が23日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉し、総額20億円プラス出来高払いの5年契約を結んだ。1年目の今季年俸は2億9千万円増の4億円。「ハイパフォーマンスを続けていきたい。5年間しっかり働く」と決意表明した。（金額は推定）

8年目の昨季は3年連続4度目の盗塁王を獲得。順調なら今季中に国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たすスピードスターは「本当にありがたい。足の速い選手はけがをして早く（現役を）終わりがちだが、35歳までの契約をもらえた」と感謝した。

長期契約の1年目に懸ける思いは強い。「5年あるという余裕は持ちたくない。今年はすごく大事な年。全試合、全イニング出ることを目指す」。昨季はけがで96試合の出場にとどまっただけに、全試合フルイニング出場も目標に掲げた。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表にも選出。鹿児島・種子島での自主トレでは「1年間しっかり走りきれるような体づくりをしてきた。いい状態」と語る。優勝した2023年大会は足で存在感を発揮。今回は走攻守で世界を魅了する。 （小畑大悟）