ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45
結果 51.9
予想 52.0 前回 51.8（製造業PMI・速報値)
結果 52.5
予想 52.8 前回 52.5（非製造業PMI・速報値)
結果 52.8
予想 52.9 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）00:00
結果 56.4
予想 54.0 前回 54.0
＊景気先行指数（11月）0:52
結果 -0.3%
予想 -0.2% 前回10月 -0.1%（前月比)
※コンファレンス・ボードは、ネットワーク障害のため、日本時間２４日０時に公表を予定していた景気先行指数の公表が遅れていると発表。
【カナダ】
小売売上高（11月）22:30
結果 1.3%
予想 1.3% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（前月比)
結果 1.7%
予想 1.2% 前回 -0.6%（コア・前月比)
【発言・ニュース】
＊次期ＦＲＢ議長レース、ブラックロック幹部のリーダー氏に勢い
次期ＦＲＢ議長の人事を巡り、ブラックロックの幹部リック・リーダー氏が有力候補としての地位を固めていると
伝わっている。ウォール街での確かな経歴とＦＲＢに変更を加えることに前向きな姿勢が評価されているという。
＊スペースＸ、大型ＩＰＯの主幹事に米大手４行を起用
マスク氏率いるロケット・衛星事業会社スペースＸが、ＩＰＯに向けて大手銀４行を主幹事として起用したと伝わっている。バンカメ＜BAC＞、ゴールドマン＜GS＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、モルガン・スタンレー＜MS＞が上位の幹事として参画する見通しだという。
