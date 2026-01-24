【経済指標】

【米国】

＊PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45

結果 51.9

予想 52.0 前回 51.8（製造業PMI・速報値)

結果 52.5

予想 52.8 前回 52.5（非製造業PMI・速報値)

結果 52.8

予想 52.9 前回 52.7（コンポジットPMI・速報値)



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）00:00

結果 56.4

予想 54.0 前回 54.0



＊景気先行指数（11月）0:52

結果 -0.3%

予想 -0.2% 前回10月 -0.1%（前月比)



※コンファレンス・ボードは、ネットワーク障害のため、日本時間２４日０時に公表を予定していた景気先行指数の公表が遅れていると発表。



【カナダ】

小売売上高（11月）22:30

結果 1.3%

予想 1.3% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（前月比)

結果 1.7%

予想 1.2% 前回 -0.6%（コア・前月比)



【発言・ニュース】

＊次期ＦＲＢ議長レース、ブラックロック幹部のリーダー氏に勢い

次期ＦＲＢ議長の人事を巡り、ブラックロックの幹部リック・リーダー氏が有力候補としての地位を固めていると

伝わっている。ウォール街での確かな経歴とＦＲＢに変更を加えることに前向きな姿勢が評価されているという。



＊スペースＸ、大型ＩＰＯの主幹事に米大手４行を起用

マスク氏率いるロケット・衛星事業会社スペースＸが、ＩＰＯに向けて大手銀４行を主幹事として起用したと伝わっている。バンカメ＜BAC＞、ゴールドマン＜GS＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、モルガン・スタンレー＜MS＞が上位の幹事として参画する見通しだという。

外部サイト