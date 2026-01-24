【経済指標】
【米国】
＊PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45
結果　51.9
予想　52.0　前回　51.8（製造業PMI・速報値)
結果　52.5
予想　52.8　前回　52.5（非製造業PMI・速報値)
結果　52.8
予想　52.9　前回　52.7（コンポジットPMI・速報値)

＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）00:00
結果　56.4
予想　54.0　前回　54.0

＊景気先行指数（11月）0:52
結果　-0.3%
予想　-0.2%　前回10月　-0.1%（前月比)

※コンファレンス・ボードは、ネットワーク障害のため、日本時間２４日０時に公表を予定していた景気先行指数の公表が遅れていると発表。

【カナダ】
小売売上高（11月）22:30
結果　1.3%
予想　1.3%　前回　-0.3%（-0.2%から修正）（前月比)
結果　1.7%
予想　1.2%　前回　-0.6%（コア・前月比)

【発言・ニュース】
＊次期ＦＲＢ議長レース、ブラックロック幹部のリーダー氏に勢い
　次期ＦＲＢ議長の人事を巡り、ブラックロックの幹部リック・リーダー氏が有力候補としての地位を固めていると
伝わっている。ウォール街での確かな経歴とＦＲＢに変更を加えることに前向きな姿勢が評価されているという。

＊スペースＸ、大型ＩＰＯの主幹事に米大手４行を起用
　マスク氏率いるロケット・衛星事業会社スペースＸが、ＩＰＯに向けて大手銀４行を主幹事として起用したと伝わっている。バンカメ＜BAC＞、ゴールドマン＜GS＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、モルガン・スタンレー＜MS＞が上位の幹事として参画する見通しだという。