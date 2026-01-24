「冬の体調管理で意識するのは？」＜回答数36,636票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第419回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！
E・レシピ編集部のTです。
■今回の結果は？
今日の質問は「冬の体調管理で意識するのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬の体調管理で意識するのは？」
おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カキのみぞれ鍋
【材料】（1人分）
生カキ 120~130g
片栗粉 大さじ 1
大根 1/4本
シイタケ(生) 2~3個
ニンジン 1/4本
エノキ 1袋
白ネギ 1/2本
ホウレン草 1/2束
<調味料>
だし汁 150ml
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1
薄口しょうゆ 小さじ 1
ポン酢しょうゆ 適量
一味唐辛子 適量
【下準備】
1、生カキは洗って水気をキッチンペーパーなどでおさえ、茶こしなどで片栗粉を全体に薄く振る。
2、大根は皮つきのまますりおろし、ザルに上げて汁気をきる(汁も残しておく)。
3、シイタケは石づきを切り落とし、笠は十字の切り込みを入れて飾り切りにする。
4、ニンジンは皮をむき、厚さ3mmの輪切りにする。お好みの型で抜いてもOKです。
5、エノキは根元を切り落とし、食べやすい束に分ける。
6、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。
7、ホウレン草は根元もしっかり洗い、長さ5cmに切る。
【作り方】
1、鍋に大根おろし汁と＜調味料＞の材料を入れ、火にかける。煮たったら生カキ、シイタケ、ニンジン、エノキ、白ネギ、ホウレン草を加える。
2、具が煮えたら大根おろしを加え、ポン酢しょうゆ、一味唐辛子をつけていただく。
(E・レシピ編集部)
・1位 … 睡眠 38%
・2位 栄養 27%
・3位 運動 17%
・4位 入浴 17%
※小数点以下四捨五入
36,636票
